Времени до праздников остается все меньше, поэтому пора позаботиться об украшениях для дома, а еще – об оригинальных подарках. Эти украинские производители помогут вам найти интересные и аутентичные сувениры.

Про стильные вещи для декора сообщает ресурс #ШОТАМ.

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Керамика от Solomea

Этот бренд производит украшения и декор из керамики. Для своих продуктов они используют глину, фаянс, фарфор и полуфарфор. Все материалы являются безопасными и качественными.



Елочные украшения от Solomea / Фото shotam.info

В ассортименте Solomea – серьги, ожерелья и посуда. К праздникам здесь изготавливают также игрушки на елку: звезды, месяцы, домики, единорогов и тому подобное.

Prosto ta vesh: еко-елки из дерева

Сегодня многие отказываются от живых елок, заменяют их искусственными или различными альтернативными вариантами. Этот украинский бренд предлагает елку из древесины. Она прослужит много лет, а еще – имеет аромат не хуже настоящей.



Новогодние украшения от Prosto ta vesh / Фото shotam.info

Prosto ta vesh предлагают елки на любой вкус: от минималистичных до роскошно задекорированных. Также в ассортименте есть деревянные елочные игрушки.

Льняные скатерти от MoonLinen



Вышитые салфетки напоминают содержание старинного бабушкиного сундука / Фото shotam.info

Эта мастерская производит скатерти, салфетки, простыни и постельное белье – все из натурального льна. Бренд уже имеет новогоднюю коллекцию с праздничной вышивкой. Все изделия являются лимитированными, ведь мастерская имеет целью развивать индивидуальность.

Рождественские веночки от Paporot Flowers

Онлайн-мастерская из Тернополя производит букеты и декор из сухоцветов. Перед Новым годом здесь появились интересные композиции с елочными украшениями, хлопком, шишками, сухофруктами и пряностями.



Праздничная композиция из сухих цветов и еловых веток / Фото shotam.info

Такие венки будут украшать ваш дом достаточно долго, ведь они не вянут.

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Зробив тато – рождественский вертеп

Эта семейная мануфактура расположена во Львове. В мастерской "Зробив тато" все изготавливают из экологически чистой древесины.



Вертеп от мастерской "Зробив тато" / Фото shotam.info

В ассортименте есть игрушки, аксессуары и предметы быта. Накануне праздников в "Зробив тато" изготовили деревянные игрушки, вертепы и раскраски.