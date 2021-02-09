Оптические иллюзии и таинственные аппараты: как выглядит интерьер секретного бара во Львове
В этот бар невозможно попасть прямо с улицы. Он расположен в подвале под рестораном True Burger. Все в помещении имеет атмосферу иллюзорности и секретности.
Оригинальный интерьер львовского заведения под названием Hendrick's Bar Lviv создала украинская студия дизайна YOD design lab.
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Интерьер приглушенных оттенков / Фото YOD design lab
В заведении сделали четыре зала, расположенных последовательно друг за другом. "Изюминкой" интерьера стал светильник длиной 14 метров. Его трубы пронизывают стены, как кровеносные сосуды.
Белые стены хорошо отражают тени от светильников / Фото YOD design lab
Светильник переходит из одного зала в другой и разветвляется там, где требуется иллюминация. Поскольку заведение расположено в подвале, здесь нет окон. Их имитируют ниши, подчеркнутые оригинальным эффектом светотени.
Основной в интерьере стала игра света и тени / Фото YOD design lab
Идея интерьера заключается в том, чтобы посетители временно забыли о гаджетах и погрузились в старый-добрый доцифровой мир. Сегодня сложно представить, что несколько веков назад все вокруг было аналоговым: встречи, общение и даже развлечения, – рассказывают дизайнеры.
Светильник длиной 14 метров пронизывает все залы / Фото YOD design lab
Концепт удалось воплотить с помощью оригинальных механизмов, создающих оптические эффекты и заставляющих тени прыгать.
За основу взяли праксиноскоп – прибор, созданный в 1877 году французским изобретателем Эмилем Рейнобом. Праксиноскоп использует такое свойство, как инерция человеческого зрения. Большинство из нас экспериментировали с ней в детстве – рисовали в блокноте изображения, а затем быстро листали страницы. Возникал эффект подвижной картинки, – делятся дизайнеры.
В баре много уютных уголков / Фото YOD design lab
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Этот эффект лег в основу первых оптических приборов, из которых впоследствии возникла анимация. Во львовском баре Hendrick's разместили целых четыре вариации праксиноскопов.
Большое внимание уделили деталям в интерьере / Фото YOD design lab
Интересные детали в секретном баре / Фото YOD design lab
Как найти Hendrick's Bar Lviv на карте:
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