Новое украшение Кипра: фантастическое пространство от архитектора с мировым именем

Проекты Захи Хадид – это всегда о масштабном изяществе и воплощении передовых идей. Новая площадь в Никосии продолжила эту прекрасную традицию.

Eleftheria Square – это новая основная площадь Никосии, призванная стать простором для единения и живого общения. "Зеленая линия" как бы соединяет две части города – историческую и современную.

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Центральное пространство Никосии / Фото Archdaily

В проекте удалось обыграть соседство со старинными стенами, окружавшими город еще в 16 веке. Площадь Элефтерия стала олицетворением современности, не претендующим на вытеснение истории.

Зелень – важный элемент проекта / Фото Archdaily

С моста открывается вид на Венецианские стены и историческую часть города. Наслаждаться прекрасными видами города может каждый желающий, что являлось главным замыслом архитекторов.

Изящная динамика форм / Фото Archdaily

Площадь Элефтерия – это проект, демонстрирующий возможность гибкого сочетания динамической современности и истории в одно целое.