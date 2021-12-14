Eleftheria Square – это новая основная площадь Никосии, призванная стать простором для единения и живого общения. "Зеленая линия" как бы соединяет две части города – историческую и современную.
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Центральное пространство Никосии / Фото Archdaily
В проекте удалось обыграть соседство со старинными стенами, окружавшими город еще в 16 веке. Площадь Элефтерия стала олицетворением современности, не претендующим на вытеснение истории.
Зелень – важный элемент проекта / Фото Archdaily
С моста открывается вид на Венецианские стены и историческую часть города. Наслаждаться прекрасными видами города может каждый желающий, что являлось главным замыслом архитекторов.
Изящная динамика форм / Фото Archdaily
Площадь Элефтерия – это проект, демонстрирующий возможность гибкого сочетания динамической современности и истории в одно целое.