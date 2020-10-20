Электрокамин, как декоративный элемент интерьера, с каждым годом становиться все более популярным. Связано это с безопасностью его использования и простотой установки, в отличии от био-каминов и классических дровяных каминов. Тенденции новинок технологий визуализации пламени и дизайна электрокаминов задает ирландская компания Dimplex.

Именно эта компания изобрела данный продукт и на сегодняшний день является однозначным лидером по продажам электрических каминов. Инженеры компании постоянно работают над усовершенствованием и обновлением модельного ряда, а перед массовым производством продукция проходит долгосрочное тестирование. Поэтому, покупая продукцию Dimplex, можно быть полностью уверенным в качестве европейского уровня.

Новинка от Dimplex – серия Symphony XHD



На фото электрокамин Symphony XHD 28. Подробнее о модели можно узнать на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua

Линейка электрокаминов Dimplex Symphony относится к классическим встраиваемым каминам, которые производятся уже много лет и пользуются огромной популярностью. В третьем квартале 2020 года модельный ряд пополнился тремя каминами серии Symphony XHD, которые практически идентичны по дизайну и функционалу, и отличаются только габаритными размерами.

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Основные преимущества электрокаминов Symphony XHD

Камин имеет тонкую рамку корпуса, что делает его дизайн более изящным и позволяет устанавливать в современном интерьере. Для управления электрокамином можно использовать как пульт, так и сенсорную панель, которая размещена на корпусе. Сенсорная панель тухнет в случае неактивности. Пламя в камине стало еще более ярким, кроме этого, можно самостоятельно задавать яркость, скорость и выбрать 3 цвета подсветки огня. Муляж дров в камине используется такой же, как и в премиум 2D каминах серии Revillusion.

Благодаря встроенным светодиодам, дрова имеют функцию тления, которую можно использовать отдельно от визуализации пламени. Электрокамины Symphony XHD оснащены таймером выключения как визуализации пламени, так и обогрева. Потребление электричества электрокамином за счет LED технологий составляет всего 0,018 кВт, то есть, чтобы потребить 1 кВт электроэнергии, требуется около 55 часов непрерывной работы камина при визуализации. Мощность обогревателя 1,5 кВт, обгорев и визуализация могут работать отдельно. Обогреватель имеет встроенный термостат, благодаря этому камин может поддерживать заданную температуру.

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Новинки бюджетных электрокаминов Royal Flame

Компания является лидером среди производителей бюджетных каминов. Обусловлено это тем, что при доступной цене, камины этой марки имеют качественную сборку и визуализацию пламени. Кроме этого, среди бюджетных производителей, именно Royal Flame может похвастаться большим ассортиментом электрокаминов.

Обновление встраиваемых широких каминов серии Royal Shine EF



На фото электрокамин Royal Shine 50 (В*Ш*Г мм – 1327 x 450 x 160). Подробнее можно узнать на фирменном сайте royal-flame.com.ua

Огромная популярность настенных каминов Royal Shine EF способствовала обновлению моделей этой серии. На данный момент модельный ряд насчитывает 3 типоразмера, от компактного Royal Shine EF 36 до Royal Shine EF 72 шириной 1,8 метра. Основным изменением стало декоративное наполнение камина. Вместо устаревшего цельного муляжа дров, производитель укомплектовал камины декоративными кристаллами и премиум дровами, которые можно расположить в камине по своему вкусу, благодаря простому доступу к топке камина (чтобы снять переднее стекло, не требуется специального инструмента).



Комплектация электрокамина серии Royal Shine

Визуализация пламени стала еще более яркой и насыщенной. Электрокамин имеет 5 режимов яркости пламени и три цвета подсветки. Встроенный обогреватель имеет возможность выбора мощности 0,75 – 1,4 кВт и поддержку заданной температуры в помещении. На лицевой панели присутствует LED дисплей с индикацией режимов работы, который выключается при отсутствии активности.

На фото электрокамин Royal Shine 72 (В*Ш*Г мм – 1830 x 550 x 140). Подробнее можно узнать на фирменном сайте royal-flame.com.ua

Новинки недорогих классических каминов серии Goodfire



На фото электрокамин Royal Goodfire 28 LED. Подробнее можно узнать на фирменном сайте royal-flame.com.ua

Кроме широких каминов Royal Shine EF, обновления затронули и серию недорогих классических электрокаминов Goodfire. На данный момент линейку представляют 6 моделей, от компактного с шириной 23 дюйма до габаритного 36-дюймового, ширина которого составляет 989 мм. Все электрокамины имеют одинаковый дизайн и технологию визуализации пламени, отличаются между собой только размерами.

Подробнее про камины серии Goodfire можно прочесть здесь: Лучшие бюджетные электрокамины Royal Flame: новинки серии Goodfire по доступной цене

Особенности данных электрокаминов: 5 режимов регулировки яркости пламени, 3 цвета подсветки пламени, низкое потребление при визуализации пламени (LED технологии), звуковой эффект горения дров, встроенный обогреватель с возможностью переключения мощности 0,75 – 1,4 кВт, информационный дисплей на задней стенке камина, таймер отключения.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу: г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, по электрокаминам Royal Flame – на сайте royal-flame.com.ua или по тел. (050) 500 17 37, (097) 500 17 37.