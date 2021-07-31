Когда хозяева покупали новую квартиру, она была лишь пустым помещением старого индустриального здания. Пространство открытого плана имело кирпичные колонны и потолочную бетонную плиту, которую украшали балки.

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Архитекторы Emil Eve взялись превращать заброшенное пространство в теплый и гостеприимный дом.

Фантастическая трансформация / Фото The Nordroom

Продолжая линию балок, дизайнеры добавили пространству много деревянных материалов, уютные текстуры и растения. В сочетании это создало очень уютную атмосферу.

Место, куда хочется возвращаться​ / Фото The Nordroom

Удачно подобранные современные материалы создали гармонию с кирпичными стенами и бетонными блоками. Эта квартира является прекрасным вариантом продолжения будущего старых промышленных зданий.

Тандем современности и истории​ / Фото The Nordroom