Новая жизнь стола: дизайнер виртуозно перекрашивает старую мебель
Если у вас есть старый стол, не спешите от него избавляться. Даже старую советскую мебель можно превратить в настоящее произведение искусства. Рассказываем, как дизайнер делает из хлама замечательные предметы интерьера.
Источник:инстаграм Татьяны Горилчаной
Сегодня все больше людей имеют интересное хобби – перекрашивание старой мебели. Это экономно и экологично – помогает не покупать новые предметы для дома, а дать старым вещам другую жизнь.
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Стол, который перекрасили / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
Редизайн мебели – новое направление в современном дизайне. Заниматься редизайном могут почти все, ведь для этого не нужны специальные навыки или образование.
Таким он был до редизайна / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
Дизайнер Татьяна Горилчаная украшает старую мебель и делает из нее очень стильные предметы. Этот раскладной стол казался таким, что только занимает место в квартире.
Смотрите, как из старого стола сделали современный вариант:
Однако из него сделали очень стильный столик. Поверхность покрасили в белый, синий и черный цвета. Из полос сформировали интересный узор. Оригинально выглядят ножки – в белом цвете они являются прекрасным вариантом для стиля лофт.
Для того чтобы покрасить стол, с него пришлось старый снять слой лака.
Стол можно использовать в сложенном и разложенном виде / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
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Стол можно раскладывать полностью, а можно только половину. Даже в сложенном виде он выглядит стильно.
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