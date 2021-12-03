Новая атмосфера: как легко обновить деревянный пол

Обычно пол – это последнее, о чем мы думаем, когда решаемся на смену интерьера. Прежде всего, это спровоцировано тем, что работы с полом кажутся нам сложными и объемными.

Впрочем, именно обновление пола даст самый большой эффект при смене интерьера. Немного усилий – и атмосфера в вашем доме изменится до неузнаваемости.

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Покраска

Наверное, один из самых легких способов придать полу новые оттенки. Хорошая новость – ламинат также отлично поддается покраске. Наиболее популярным решением является белый цвет, но не следует прислушиваться к тенденциям, если они противоречат вашим вкусам.

Стильное обновление / Фото Pinterest

Лакирование

Это решение выглядит более простым, но это только на первый взгляд. Выбрать хороший лак – задача не из легких.

Кроме того, поврежденная лакированная поверхность – проблема, решить которую почти невозможно. Если вы перфекционист и не сможете смотреть на поцарапанную поверхность – шлифовать и снова лакировать весь пол будет проблематично.

Воск

Покрытие пола воском набирает все большую популярность. Воск перечеркивает текстуру дерева и защищает материал от негативного внешнего воздействия. Единственный минус – воскованный пол требует дальнейшего ухода.

Узоры

Часто недостатки старого покрытия можно превратить в элегантный творческий замысел. Если вы имеете хорошее воображение и не боитесь экспериментов – ваш пол может стать ничем не хуже полотна художника. Правда, к результату своей работы некоторое время нужно будет привыкать – нетипичные решения всегда требуют времени на адаптацию.