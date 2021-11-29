Студия современной архитектуры и дизайна Stephenson Design Collective из Сиэтла разработала каюту A-Frame в горах штата Вашингтон. Дом создан для отдыха от быстрого темпа города в объятиях природы.

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Для создания каюты нужны только фанерные панели, а крыша построена из металла. Домик готов защитить жильцов даже в самый сильный мороз.

Волшебное убежище в лесу / Фото Contemporist

Главная звезда уютного деревянного интерьера – камин. Он дарит столь необходимое тепло и обеспечивает невероятную уютную атмосферу.

Прекрасное место для отдыха и размышлений / Фото Contemporist

В доме есть спальня, кухня и гостиная. Минималистичная квартира в лесу – прекрасная инвестиция, пожалеть о которой не придется никому.