Здание с двумя квартирами расположено на холме, возвышающемся над португальской столицей – Лиссабоном. Одна из них подверглась капитальному ремонту – минималистический интерьер с открытым бассейном, из которого хорошо виден город. Из-за жестких канонов классического минимализма внутри вообще нет декора .

Здание построили на улице Коста-ду-Каштелу, информирует Archdaily.

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Апартаменты расположились в одном из многочисленных домов "Гайолейрос" – бюджетном жилье Португалии, которое имеет странную планировку. Так, квартиры в таких домах отличаются тем, что спальни здесь размещены между прихожей и гостиной. Фактически частные зоны жилья являются публичными.



Терраса здесь сделана между двумя верхними этажами / Фото Archdaily

Это здание еще и размещено прямо на холме, с которого открывается вид на Лиссабон. Поэтому на крыше сооружения дизайнеры решили обустроить летнюю террасу с бассейном.



Желтый цвет здесь диссонирует с белым / Фото Archdaily

Интерьер построен на контрасте между деревянными полами и ослепительным белым цветом стен и потолка. Исключением является лишь лестница, выбивающаяся ярко-желтым цветом.



Всего здесь есть бассейна / Фото Archdaily

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Внутри почти отсутствует декор, что делает стиль строгим минималистическим.

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