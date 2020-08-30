Архитектор Том Страла завершил проектирование частного дома недалеко от Берна, в Швейцарии. Жилье предусмотрено для большой семьи, а интерьер не предполагает использования декора вообще. Больше о доме со строгим минималистичным дизайном – читайте в материале.

Владельцы дома – супруги, которые имеют двух дочерей и одного сына, сообщает Dezeen.

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По словам дизайнера, интерьер был разработан совместно с владельцами.



Минимализм прослеживается во всем доме / Фото Dezeen

Мой подход заключается в том, чтобы сначала понять, как живут мои клиенты, какова их внутренняя динамика и что для них важно каждый день,

– рассказал Том Страла.

Спальные комнаты для детей были перемещены на нижний этаж дома, обычно детские комнаты расположены наверху.

Каждая спальня здесь имеет две двери, одна из которых обеспечивает выход в сад, а другая ведет в гостиную. Последняя оборудована раздвижными застекленными панелями, выходящими на открытую террасу.



Из кухни также можно попасть сразу в гараж / Фото Dezeen

Спальня родителей расположена в мансарде дома, которую переделали из чердака.

Внутренняя отделка имеет обычные белые стены, а кое-где бледные деревянные доски. Цветные вкрапления предлагаются в ванных комнатах, где глазурованной голубой плиткой облицована душевая кабина.



С террасы хорошо видна река / Фото Dezeen

Среди других особенностей строгого минималистичного дизайна, интерьер может похвастаться обнаженными бетонными поверхностями, которые покрыты темно-серой плиткой, которая напоминает "камень в ландшафте".

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