Невзрачный камин стал произведением искусства: фото до и после
Камин может стать центром пространства и привлечь к себе немало внимания. Так произошло с этим домашним очагом в частном доме.
Источник:Apartmenttherapy
Дом, где расположен камин, был построен еще в 1960 году. До наших дней в нем ни разу не делали ремонт. Камин также требовал реконструкции.
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Так камин в старом доме выглядел до реконструкции / Фото Apartmenttherapy
Владелец дома Джаред Эшби начал с того, что разломал некрасивые шкафы вокруг камина и сорвал с пола старое ковровое покрытие. Под ковром оказался деревянный пол в достаточно хорошем состоянии. Специалисты отполировали дерево и придали ему интересный пепельный оттенок.
Джаред хотел, чтобы его камин имел мрачный и драматичный вид. Для этого его покрасили в темный цвет. Текстуру кирпичной кладки над камином также подчеркнули с помощью темной краски.
Таким он стал после всех работ / Фото Apartmenttherapy
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Стены с обеих сторон от камина также сделали черными. Общую картину довершают аксессуары в стиле арт-деко: зеркало, глобус и часы.
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