Камин может стать центром пространства и привлечь к себе немало внимания. Так произошло с этим домашним очагом в частном доме.

Дом, где расположен камин, был построен еще в 1960 году. До наших дней в нем ни разу не делали ремонт. Камин также требовал реконструкции.

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Так камин в старом доме выглядел до реконструкции / Фото Apartmenttherapy

Владелец дома Джаред Эшби начал с того, что разломал некрасивые шкафы вокруг камина и сорвал с пола старое ковровое покрытие. Под ковром оказался деревянный пол в достаточно хорошем состоянии. Специалисты отполировали дерево и придали ему интересный пепельный оттенок.

Джаред хотел, чтобы его камин имел мрачный и драматичный вид. Для этого его покрасили в темный цвет. Текстуру кирпичной кладки над камином также подчеркнули с помощью темной краски.



Таким он стал после всех работ / Фото Apartmenttherapy

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