Невероятный проект: дизайнеры объединили кровать-чердак с домашним офисом
Источник:contemporist
В Индонезии дизайнерская фирма завершила ремонт небольшой студии. Дизайнеры смогли объединить спальню и рабочий офис в удивительный способ.
Дизайнерская фирма Co + in Collaborative Lab недавно завершила строительство небольшой квартиры в Джакарте площадью всего 25 квадратных метров. Здесь удалось расположить полноценную спальню, кухню и домашний офис.
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В апартаментах дизайнеры разработали индивидуальное интерьерное решение, чтобы квартира выполняла все основные жизненные функции и обеспечивала совершенный образ жизни.
Скрытый стол в конце кровати и шкаф под бортиком прекрасно сочетаются, чтобы создать домашний офис. Этот стол можно использовать как обеденную зону.
По длине кровати проходит небольшая линейная полка, которая включает скрытое освещение, позволяющее мягкому свечению облицевать стену.
В конце кровати есть небольшой двухместный диван, который при необходимости может трансформироваться в дополнительное спальное место.
На стене напротив дивана есть ниша для телевизора, которую окружают шкафы, добавляя маленькой квартире места для хранения.