Дизайнерская фирма Co + in Collaborative Lab недавно завершила строительство небольшой квартиры в Джакарте площадью всего 25 квадратных метров. Здесь удалось расположить полноценную спальню, кухню и домашний офис.

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В апартаментах дизайнеры разработали индивидуальное интерьерное решение, чтобы квартира выполняла все основные жизненные функции и обеспечивала совершенный образ жизни.

Замечательное пространство / Фото contemporist

Скрытый стол в конце кровати и шкаф под бортиком прекрасно сочетаются, чтобы создать домашний офис. Этот стол можно использовать как обеденную зону.

Уютные апартаменты / Фото contemporist

По длине кровати проходит небольшая линейная полка, которая включает скрытое освещение, позволяющее мягкому свечению облицевать стену.

В конце кровати есть небольшой двухместный диван, который при необходимости может трансформироваться в дополнительное спальное место.

Невероятный проект / Фото contemporist

На стене напротив дивана есть ниша для телевизора, которую окружают шкафы, добавляя маленькой квартире места для хранения.