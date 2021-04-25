Все началось с того, что соучредители, Роман и Ярина Баховское решили начать собственное дело, о котором давно мечтали. И сразу пообещали себе, что она будет нести те ценности, в которые они сами верят . За основу взяли три принципа – создавать глобальный продукт в Украине, быть инновационными и экологически сознательными .

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В марте 2018 авторы представили проект. Забавная и одновременно символическая ситуация случилась, когда оказалось, что этот дом перекрыл дорогу, которой вывозили несанкционированно вырубленные деревья. Это заставило задуматься о том, от чего выигрывает локальная община от одноразовой вырубки или от развития туристического потенциала. Так страсть к созданию космических мест в уникальных локациях объединилась с миссией сохранение природы, – рассказывают владельцы проекта.

Расположение помогает насладиться природой / Инстаграм cosmos.in.retreats

Ночью можно лицезреть на звездное небо, панорамные окна только способствуют этому / Инстаграм cosmos.in.retreats

Дом выполнен в скандинавском стиле / Инстаграм cosmos.in.retreats

На террасе можно насладиться чашечкой кофе / Инстаграм cosmos.in.retreats

Сюда можно приезжать в любое время года и наблюдать, как вблизи меняет свои одеяния лес / Инстаграм cosmos.in.retreats

Камин добавляет уюта и обогревает помещение / Инстаграм ola_suprun

Потрескивание дерева успокаивает и придает атмосферность во время пребывания / Инстаграм cosmos.in.retreats

Внутри не менее стильный интерьер в скандинавском стиле и нотками лофта / Инстаграм cosmos.in.retreats

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