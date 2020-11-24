Невероятный фасад вегетарианского ресторана в Мадриде: почему здесь всегда светит фонарь
Современные заведения используют различные интересные решения для привлечения гостей. Этот ресторан в Мадриде стал известен во всем мире благодаря своему великолепному фасаду. "Все гениальное – просто", – подумаете вы и будете правы.
Про ресторан с необычным фасадом рассказывает Дизайн 24.
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Владельцы заведения под названием Rayén Vegano в Мадриде покрасили свою стену. Но не просто так: они "визуализировали" желтый свет от уличной лампы.
Фасад покрасили в яркий желтый цвет / Фото Pinterest
Этот проект создала команда художников. Его назвали FOS, что в переводе с греческого языка значит "свет".
Инсталляция привлекает внимание туристов / Фото Storeinteriors
В желтое покрасили не только стену, но и картину, часть столика и стула.
Каждый элемент фасада нужно рассматривать отдельно / Фото Storeinteriors
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На стене ресторана – не свет, а только иллюзия света, но эта иллюзия очень яркая и привлекательная. Художники называют свое творение "визуальной игрой".
Ананасы тоже являются частью инсталляции / Фото Storeinteriors
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