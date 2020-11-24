Современные заведения используют различные интересные решения для привлечения гостей. Этот ресторан в Мадриде стал известен во всем мире благодаря своему великолепному фасаду. "Все гениальное – просто", – подумаете вы и будете правы.

Про ресторан с необычным фасадом рассказывает Дизайн 24.

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Владельцы заведения под названием Rayén Vegano в Мадриде покрасили свою стену. Но не просто так: они "визуализировали" желтый свет от уличной лампы.



Фасад покрасили в яркий желтый цвет / Фото Pinterest

Этот проект создала команда художников . Его назвали FOS , что в переводе с греческого языка значит "свет" .



Инсталляция привлекает внимание туристов / Фото Storeinteriors

В желтое покрасили не только стену, но и картину, часть столика и стула .



Каждый элемент фасада нужно рассматривать отдельно / Фото Storeinteriors

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На стене ресторана – не свет, а только иллюзия света, но эта иллюзия очень яркая и привлекательная . Художники называют свое творение "визуальной игрой".