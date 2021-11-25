Невероятный дизайн стен дома создает иллюзию волн из кирпича: удивительные фото
Источник:Сolossal
Динамичное офисное здание в Иране удивляет своими волнистыми формами. Фасад обрамлен разноцветным кирпичом, который создает иллюзию подвижных стен.
Проект иранского архитектора Фрахада Мирзаи и фирмы APP Architects & Associates расположен в жилом районе города Арак.
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Здание спроектировали с учетом конфиденциальности работников – поэтому все окна офиса прикрыты кирпичной композицией.
Здание расположено в Араке / Фото APP Architects & Associates
Благодаря инновационному архитектурному решению кирпич не только не закрывает обзор из окон, но и создает невероятный динамичный эффект – стены имитируют морские волны.
Отдельные кирпичи окрашены в синий и голубой цвета, которые превращают фасад в подвижное полотно.
Разноцветные фрагменты добавляют проекту подвижности / Фото APP Architects & Associates
Здание выполнено в параметрическом дизайне – новом стиле современной архитектуры.
Что такое параметрический стильАрхитектура, выполненная в таком дизайне, сочетает в себе сложные и разнообразные формы и материалы. Параметрические здания связывают с урбанистикой, технологическим интерьером и даже модными веяниями. Главный концепт параметрики – сделать так, чтобы все элементы дизайна были взаимозависимы и адаптированы.
Проекты современного архитектора можно увидеть на странице его инстаграма.
Офисное здание в Иране / Фото APP Architects & Associates
Офисное здание в Иране / Фото APP Architects & Associates