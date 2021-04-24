Отель задумал предприниматель Езкеель Аярза Сфорца, который работал с архитектором Мехико Альберто Калахом с TAX Architects для проектирования собственности. "Процесс занял года вдохновения, планирование, эскизов и последовательных модификаций", – говорит команда. Отель предлагает 11 гостевых люксов, бар и ресторан , расположенные на территории площадью 4500 квадратных метров , выходящие в сторону океана. Здание было разработано так, чтобы интегрировать его в ландшафт и создать комфортные места для размышлений наедине.

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Интерьер люксов на низком уровне / Фото dezeen

Терраса с бассейном / Фото dezeen

Это ставит в приоритете ценность осознания – созерцание и понимание красоты окружающей среды в равновесии с собой, – отметила архитектурная студия.

Сводчатый потолок из кирпича, что поддерживает комфортную температуру / Фото dezeen

Комплекс состоит из арочных форм различной высоты, расположенных асимметрично . Сводчатая форма предлагает несколько преимуществ, включая возможность выдерживать землетрясения и позволяя положительной энергии поступать в апартаменты, отмечает команда. Здания построены из местного кирпича – материала, который помогает поддерживать прохладу в помещениях без использования кондиционера. Кирпич имеет бледно-желтый оттенок, который отражает солнечный свет и способствует охлаждению .

Комплекс завершается круглым бассейном / Фото dezeen

Закругленные формы выходят на круглый бассейн , который имеет целью улучшить спокойную атмосферу отеля. Линейный коридор проходит через центр отеля и заканчивается у бассейна. Шесть люксов расположены на верхних этажах и имеют балконы с видом на море . Пять – на уровне земли и имеют террасу с частным бассейном . Все элементы имеют сводчатые потолки.

Охристая цветовая гамма интерьера / Фото dezeen

Дизайн интерьера, который сотворила студия MOB в Мехико, с использованием охристых цветов , тропического дерева и декора ручной работы . Он также опирается на морскую тематику отеля и неповторимую архитектуру.

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Место для уединения и отдыха / Фото dezeen

Значительная часть мебели и декора была сделана в Мексике . В маленьком селе Теотитлан-дель-Валле ткали ковры, а лампы из пальмовых листьев поступали из портового города Веракрус. На полуострове Юкатан изготавливали шторы, стулья и гамаки. В доме также есть много предметов, таких как подушки и посуду, ремесленников, которые являются частью Пуэбло-дель-Соль, общества в Оахаке, которая сосредоточен на устойчивом развитии и культуре коренных народов.

Элементы интерьера, изготовлении местными ремесленниками / Фото dezeen