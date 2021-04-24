Отель задумал предприниматель Езкеель Аярза Сфорца, который работал с архитектором Мехико Альберто Калахом с TAX Architects для проектирования собственности. "Процесс занял года вдохновения, планирование, эскизов и последовательных модификаций", – говорит команда. Отель предлагает 11 гостевых люксов, бар и ресторан, расположенные на территории площадью 4500 квадратных метров, выходящие в сторону океана. Здание было разработано так, чтобы интегрировать его в ландшафт и создать комфортные места для размышлений наедине.
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Интерьер люксов на низком уровне / Фото dezeen
Терраса с бассейном / Фото dezeen
Это ставит в приоритете ценность осознания – созерцание и понимание красоты окружающей среды в равновесии с собой, – отметила архитектурная студия.
Сводчатый потолок из кирпича, что поддерживает комфортную температуру / Фото dezeen
Комплекс состоит из арочных форм различной высоты, расположенных асимметрично. Сводчатая форма предлагает несколько преимуществ, включая возможность выдерживать землетрясения и позволяя положительной энергии поступать в апартаменты, отмечает команда. Здания построены из местного кирпича – материала, который помогает поддерживать прохладу в помещениях без использования кондиционера. Кирпич имеет бледно-желтый оттенок, который отражает солнечный свет и способствует охлаждению.
Комплекс завершается круглым бассейном / Фото dezeen
Закругленные формы выходят на круглый бассейн, который имеет целью улучшить спокойную атмосферу отеля. Линейный коридор проходит через центр отеля и заканчивается у бассейна. Шесть люксов расположены на верхних этажах и имеют балконы с видом на море. Пять – на уровне земли и имеют террасу с частным бассейном. Все элементы имеют сводчатые потолки.
Охристая цветовая гамма интерьера / Фото dezeen
Дизайн интерьера, который сотворила студия MOB в Мехико, с использованием охристых цветов, тропического дерева и декора ручной работы. Он также опирается на морскую тематику отеля и неповторимую архитектуру.
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Место для уединения и отдыха / Фото dezeen
Значительная часть мебели и декора была сделана в Мексике. В маленьком селе Теотитлан-дель-Валле ткали ковры, а лампы из пальмовых листьев поступали из портового города Веракрус. На полуострове Юкатан изготавливали шторы, стулья и гамаки. В доме также есть много предметов, таких как подушки и посуду, ремесленников, которые являются частью Пуэбло-дель-Соль, общества в Оахаке, которая сосредоточен на устойчивом развитии и культуре коренных народов.
Элементы интерьера, изготовлении местными ремесленниками / Фото dezeen
Отель расположен вдоль побережья Тихого океана, Пуэрто-Эскондидо известен своими пляжами, высаженными пальмами, и местами для серфинга.