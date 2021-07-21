Невероятное перевоплощение жилья 20 века в коливинг для музыкантов: фото

Здание на севере Лондона, которое было переоборудовано архитектурной студией Selencky Parsons, стало общим домом и студией для аспирантов, обучающихся в консерватории. Реконструкция позволила устроить жилые помещения для 7 человек, учебные зоны и звукоизолированную комнату для занятий.

Проект предусматривал реконструкцию и расширение здания начала 20 века. Чтобы музицирования не мешало соседям, архитекторы предусмотрели небольшую изолированную комнату для репетиций в саду.

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Основной задачей проекта стало создание условий, которые отличаются от тесных и неудобных общежитий. После ремонтных работ, дом соединил большие спальни с ванными комнатами, общие пространства для работы и отдыха, кухню и зоны для уединения.



Фасад здания / Фото Dezeen

Это было ключом к тому, чтобы привнести в дом ощущение общности, уважая потребность в индивидуальном пространстве, –

рассказывает о проекте главный архитектор Сэм Селенко.



Рабочая зона и гостиная на втором уровне / Фото Dezeen

Архитекторы попытались интегрировать рабочие пространства, чтобы студенты могли работать как в своих комнатах, так и использовать общие комнаты, когда возникает желание пообщаться с другими.



Большие окна пропускают много естественного света / Фото Dezeen

Двухуровневый первый этаж включает гостиную, кухню и столовую, которые могут использоваться для совместных встреч и вечеров с друзьями. Архитекторы создали и рабочий кабинет, откуда открывается вид на сад и гостиную, благодаря большим окнам.



Пространство для уединения / Фото Dezeen

Для жителей с инвалидностью обустроена спальня на первом этаже. 4 других – расположены этажом выше. Еще 2 спальни удалось вместить в переоборудованном чердаке.

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Каждая спальня имеет собственный санузел / Фото Dezeen



Все материалы подбирались с учетом стиля здания, а также ландшафта / Фото Dezeen

Форма репетиционного зала оптимизирует акустику внутри помещения, что особенно важно для занятий по вокалу или игры на инструментах.



Музыкальный репетиционный зал находится в саду / Фото Dezeen

Селенко надеется, что этот проект станет образцом того, как разные люди могут комфортно сосуществовать и развиваться в одном пространстве.