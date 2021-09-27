Проект преобразования осуществила студия Kingston Lafferty Design. Дизайнерам удалось превратить заброшенный гараж в Дублине в современный и функциональный дом.

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Дизайнеры переосмыслили интерьер и сохранили оригинальную конструкцию нетронутой. Пространство с каменными стенами и открытыми кирпичными арками полно очарования.

Невероятный проект / Фото elledecor

В новом доме интерьер имеет открытую планировку, шкафы отделяют кухню от гостиной. Широкие раздвижные стеклянные двери с рифлеными панелями открывают выход в уютный внутренний дворик.

Впечатляющее пространство / Фото elledecor

Каждая комната выполнена в особом стиле. Гостиная выделяется своей драматичностью: темно-синие тонированные стены, черный камин и круглый бархатный диван. В главной спальне есть изголовье, сделанное из рекультивированной плитки, а вход – из позолоченных овальных зеркал.

Больше фото впечатляющего дома: