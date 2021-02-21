Если вы давно мечтали про оригинальный декор, который выделит ваш дом среди других, обратите внимание на работы этой американской художницы. Невероятный дизайн и яркие цвета будоражат воображение.

Дизайнер и художник из Лос-Анджелеса по имени Leah Ring создает необычные и яркие предметы интерьера. Она сочетает яркие цвета и необычные формы, что вместе вызывает wow-эффект у зрителей.

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Я думаю, что цвет – это такой мощный эмоциональный инструмент в дизайне. Определенные цвета могут вызвать сильные эмоциональные реакции, – рассказывает художница.

Дизайнер любит яркие цвета с детства. Она создает необычные вещи для дома. Среди ее коллекций есть столики с прозрачной столешницей и десятками цветных ножек, диваны неправильной формы, зеркало, встроенное в большой кристалл и много других невероятных вещей.

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