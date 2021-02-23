Нестандартный декор: 5 замечательных покупок, владельцы которых до сих пор в восторге – фото
Иногда нам случайно попадаются вещи, которые так и хочется приобрести, даже если их покупка не была запланирована. Предлагаем подборку оригинального декора, который стал настоящей находкой для своих владельцев.
Источник:AdMe
Если давно мечтали удивлять гостей оригинальными вещами в своем доме, предлагаем посмотреть эту подборку. Интересные вещи создают особую атмосферу.
Оригинально Село для одной семьи: в США родители сделали для каждого ребенка отдельный домик
Красная стиральная машина
Друзья владельца были удивлены, а директор магазина даже хотел оставить такую диковинку себе / Фото AdMe
Круглая полка для вазонов
Поможет стильно разместить всех ваших любимцев / Фото AdMe
Палатка для вечеров кино
Нравится не только людям, но и котам / Фото AdMe
Значок метро
Этот замечательный светильник выглядит очень стильно / Фото AdMe
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Кроватка для собаки
В такой любимец будет чувствовать себя по-королевски / Фото AdMe
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