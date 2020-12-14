Оригинально: 3 гостиницы в Карпатах с нестандартным интерьером – подборка с фото
Зимой в Карпаты едет не меньше туристов, чем летом. Если вам надоели стандартные номера для отдыха, обратите внимание на отели с необычным дизайном.
Подборку нестандартных отелей в Карпатах предлагает редакция Дизайн 24.
Оригинально: Отель тысячи звезд: в Грузии туристам предлагают ночлег в горах над пропастью
Отель "История"
Номера в этом отеле выглядят очень необычно / Фото Starapravda
Здесь все комнаты посвящены различным историческим периодам. Гости могут пожить в Киевской Руси или Триполье, провести ночь в пещере или в казацком курене. Очень стильно смотрятся комнаты с горной тематикой: "Лесная чаща", "Лисья нора", "Магия гор" и другие.
Все комнаты имеют уникальный дизайн / Фото Starapravda
Узнать больше об отеле "История": Ночь в Киевской Руси: фото отеля в Карпатах с необычными, но роскошными номерами
Dream Хата
Жилье далеко в горах / Фото booking.com
Крошечная избушка далеко в горах для тех, кто хочет действительно оторваться от цивилизации. Здесь все обустроено просто и комфортно. Интерьер полностью деревянный. Основной "изюминкой" дома является то, что он расположен далеко от другого жилья и создает атмосферу уединения.
Простой и функциональный дизайн / Фото booking.com
Из дома открывается такой вид / Фото booking.com
Файна хата
Стильный интерьер гуцульского дома / Фото instagram.com/fainahata
Это гуцульский дом строили 10 лет. Здесь настоящий рай для любителей постить фото в социальные сети. Традиционный интерьер сочетается с современными акцентами – получается стильный и современный микс. В каждой комнате отеля есть глиняная печь.
Это помещение привлекает гостей своим уютом / Фото instagram.com/fainahata
Больше об отеле: Стильная гуцульская хата: фото интерьеров современного отеля в Карпатах
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