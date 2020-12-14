Зимой в Карпаты едет не меньше туристов, чем летом. Если вам надоели стандартные номера для отдыха, обратите внимание на отели с необычным дизайном.

Подборку нестандартных отелей в Карпатах предлагает редакция Дизайн 24 .

Оригинально: Отель тысячи звезд: в Грузии туристам предлагают ночлег в горах над пропастью

Отель "История"



Номера в этом отеле выглядят очень необычно / Фото Starapravda

Здесь все комнаты посвящены различным историческим периодам. Гости могут пожить в Киевской Руси или Триполье, провести ночь в пещере или в казацком курене. Очень стильно смотрятся комнаты с горной тематикой: "Лесная чаща", "Лисья нора", "Магия гор" и другие.



Все комнаты имеют уникальный дизайн / Фото Starapravda

Узнать больше об отеле "История": Ночь в Киевской Руси: фото отеля в Карпатах с необычными, но роскошными номерами

Адрес отеля: Украина, Ивано-Франковская область, село Поляница, улица Подина, 62а

Dream Хата



Жилье далеко в горах / Фото booking.com

Крошечная избушка далеко в горах для тех, кто хочет действительно оторваться от цивилизации. Здесь все обустроено просто и комфортно. Интерьер полностью деревянный. Основной "изюминкой" дома является то, что он расположен далеко от другого жилья и создает атмосферу уединения.



Простой и функциональный дизайн / Фото booking.com

Адрес отеля: Украина, село Дземброня, урочище Подина



Из дома открывается такой вид / Фото booking.com

Файна хата



Стильный интерьер гуцульского дома / Фото instagram.com/fainahata

Это гуцульский дом строили 10 лет. Здесь настоящий рай для любителей постить фото в социальные сети. Традиционный интерьер сочетается с современными акцентами – получается стильный и современный микс. В каждой комнате отеля есть глиняная печь.



Это помещение привлекает гостей своим уютом / Фото instagram.com/fainahata

Больше об отеле: Стильная гуцульская хата: фото интерьеров современного отеля в Карпатах