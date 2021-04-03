Нестандартная раскладка плитки, которая украсит ваш интерьер: подборка идей в фото
Ванная комната стала "изюминкой" многих жилых и общественных помещений. Керамогранит на стенах очень важная деталь интерьера этих комнат. Как разложить его, чтобы он выглядел дорого, стильно и интересно мы покажем в этом материале.
Источник:24 Канал
Разрушаем мысли о том, что раскладка плитки может быть только вертикальной, или горизонтальной. При интересной раскладке, плитка может быть главным акцентом. И не только в санузлах!
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Достаточно распространенная раскладка плитки "кирпичом", что, действительно, напоминает кладку кирпича на стройке. Когда плитка глянцевая и имеет неровную поверхность, тогда она "мерцает". С матовой плиткой можно использовать контрастный прием с фугой для плитки — будет "вау".
Раскладка плитки "кирпичом" / Фото инстаграм taniaplytka
Раскладка плитки "кирпичом" и контрастной фугой / Фото инстаграм taniaplytka
Еще один, не менее эстетичный вариант — раскладка "елочкой ". Мы привыкли, что таким способом выкладывают паркетную доску, однако плитка "елочкой" выглядит не менее интересно.
Раскладка плитки "елочкой" и фугой в тон / Фото инстаграм taniaplytka
Раскладка плитки "елочкой" и контрастной фугой / Фото инстаграм taniaplytka
Орнамент, что образуется, можно делать под разным углом, таким образом мы достигнем разнообразия. Также можно чередовать цвета плитки, создавая желаемые узоры.
Раскладка плитки "елкой" под углом и фугой в тон / Фото инстаграм taniaplytka
Раскладка плитки, напоминает вязку или поля тетради в клеточку, которые мы так любили разрисовывать орнаментами.
Раскладка плитки "вязкой" с контрастной фугой / Фото инстаграм taniaplytka
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Такая раскладка тоже напоминает способ раскладки "кирпичом", однако с видоизменённой периодичностью. Выглядит очень круто!
Раскладка плитки "кирпичом" с фугой в тон / Фото инстаграм taniaplytka
Для удобства оставим вам шпаргалку, чтобы вы точно смогли показать своим мастерам, как должна выглядеть раскладка вашей мечты !
Вариации раскладки плитки / Фото google
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