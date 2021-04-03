Ванная комната стала "изюминкой" многих жилых и общественных помещений. Керамогранит на стенах очень важная деталь интерьера этих комнат. Как разложить его, чтобы он выглядел дорого, стильно и интересно мы покажем в этом материале.

Разрушаем мысли о том, что раскладка плитки может быть только вертикальной, или горизонтальной. При интересной раскладке, плитка может быть главным акцентом . И не только в санузлах!

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Достаточно распространенная раскладка плитки "кирпичом" , что, действительно, напоминает кладку кирпича на стройке. К огда плитка глянцевая и имеет неровную поверхность , тогда она "мерцает". С матовой плиткой можно использовать контрастный прием с фугой для плитки — будет "вау".

Фуга или "затирка" — это специальное вещество, что наносится на стыки плиток, которые образуются при создании плиточного покрытия для защиты от попадания жидкостей или других веществ. Ее производят на основе цемента и эпоксидных смол с добавками.

Раскладка плитки "кирпичом" / Фото инстаграм taniaplytka

Раскладка плитки "кирпичом" и контрастной фугой / Фото инстаграм taniaplytka

Еще один, не менее эстетичный вариант — раскладка "елочкой ". Мы привыкли, что таким способом выкладывают паркетную доску, однако плитка "елочкой" выглядит не менее интересно.

Раскладка плитки "елочкой" и фугой в тон / Фото инстаграм taniaplytka

Раскладка плитки "елочкой" и контрастной фугой / Фото инстаграм taniaplytka

Орнамент, что образуется, можно делать под разным углом, таким образом мы достигнем разнообразия. Также можно чередовать цвета плитки, создавая желаемые узоры.

Раскладка плитки "елкой" под углом и фугой в тон / Фото инстаграм taniaplytka

Помните, что керамогранит можно использовать не только в санузлах и кухне. Это долговечный материал, который будет радовать ваш глаз не один год, а ухаживать за ним очень просто!

Раскладка плитки, напоминает вязку или поля тетради в клеточку, которые мы так любили разрисовывать орнаментами.

Раскладка плитки "вязкой" с контрастной фугой / Фото инстаграм taniaplytka

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Такая раскладка тоже напоминает способ раскладки "кирпичом", однако с видоизменённой периодичностью . Выглядит очень круто!

Раскладка плитки "кирпичом" с фугой в тон / Фото инстаграм taniaplytka

Для удобства оставим вам шпаргалку , чтобы вы точно смогли показать своим мастерам, как должна выглядеть раскладка вашей мечты !