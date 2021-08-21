Неправильное озеленение интерьера: 5 ошибок, способных испортить ваш дом

Растения могут украсить интерьер, а могут безнадежно его испортить. Чтобы этого не произошло, нужно учесть немало нюансов: вид, цвет, размер, их количество и размещение. В этой статье рассмотрим 5 ошибок в озеленении дома.

Начнем с того, что комнатные растения должны подбираться в соответствии со стилем интерьера в вашем доме. Любое дизайнерское направление имеет исторические и географические корни, поэтому логично, что растение, которое не ассоциируется с определенным регионом или эпохой может выглядеть нелепо.

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Собрали самые распространенные ошибки, устранение которых поможет улучшить вид комнаты.

Несоблюдение пропорций

Растения должны соответствовать высоте потолков / Фото Pinterest

Много горшков с маленькими цветами потеряются в просторной гостиной. Вместо того чтобы украсить комнату, они создадут эффект беспорядка. Так же неуместно будет смотреться высокая пальма в углу маленькой комнаты. Ее горшок просто займет много эффективной площади, которую можно использовать для функциональной мебели.

Пластиковые горшки

Используйте одинаковые горшки / Фото Pinterest

Пластиковые горшки удешевляют даже самый продуманный интерьер. А разнобой цветов, узоров и фактур только усложняют ситуацию.

Вместо непродуманных решений, используйте в своем помещении кашпо из мешковины. Это подчеркнет простоту и естественность вашего интерьера. Если вы хотите более минималистичного элемента – выбирайте серые бетонные горшки.

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Растения, которые вышли из моды

Алоэ всегда стильно выглядит в интерьерах / Фото Pinterest

Цветы, как и любой другой декор, может выйти из моды. Именно это случилось с алоэ, геранью, денежным деревцем. Эти растения больше ассоциируются с безвкусицей и бедностью, чем с естественностью и элегантностью.

Горшки на шкафу

Не заполняйте шкафы вазонами / Фото Pinterest

Горшки с комнатными растениями на гардеробе или высоком стеллаже визуально "съедают" высоту помещения. Кроме того, загроможденный шкаф указывает, что в вашем доме непредвиденно места для вещей, которые приносят вам удовольствие.

Да и просто с практической точки зрения такое решение вредно для растений. Пыль и недостаток света вредны для вазонов, поэтому лучше переместить их в более доступную зону.

Цветочная полка на окне

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Цветы на окне / Фото Pinterest

Другая крайность – это желание окружить зелень хорошим естественным освещением и свежим воздухом. Но окна – это важная часть интерьера, поэтому позаботьтесь, чтобы растения полностью не закрывали его.