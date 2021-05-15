Batek Architekten обновила фойе кинотеатра, который расположен на севере Берлина и существует с 1870 года, удалив стальную и стеклянную конструкции, что отделяли фойе от коридора.

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Новая входная зона кинотеатра превратилась в приветливое пространство с длинной изогнутой лавкой и буфетом, украшенным зигзагообразным металлом.

Для оформления бархатных сидений, стойки и снэк-бара студия использовала насыщенный красный цвет. Его дополнил баклажанный оттенок, нанесенный на нижней части стен.

Картина в фойе стала образцом для выбора цветов / Фото dezeen

Стены здесь двухцветные: два метра снизу окрашены в насыщенный цвет баклажана, а сверху в бледно-серый цвет, – рассказывает основатель студии Патрик Батек. – Мы также выбрали металлическую зигзагообразную облицовку для основной стойки в форме классического узора с использованием современного материала. Для столешницы мы выбрали латунь, поскольку это теплый и стильный материал.

Огромная картина в фойе стала основой для выбора цветов для входной зоны.

В главном зрительном зале дизайнеры сохранили ту же насыщенную цветовую палитру, а картину использовали в качестве отделки для стен.

В главном зале мы украсили стены живописным материалом с рисунком на основе художественной картины "Долгое путешествие" художника Мехтильда ван Алерса, которая висит в фойе, – обьяснил Батек.

Неоновые огни вокруг арок / Фото dezeen

Полукруги арок украшены неоновыми огнями. Они не только служат источником света, но и играют роль инсталляций абстрактного искусства. Неоновые огни делают акцент на гипсовом потолке в фойе – единственной оригинальной детали старинного здания.

Источником вдохновения для освещения стала историческая лепнина потолка фойе. Ее графический ромбовидный узор частично прорисован подвесными светодиодными дорожками, – сказал Батек.

Узор на потолке фойе подчеркивают неоновые светильники / Фото dezeen

Внутри главного зала также использовались неоновые светильники, чтобы проследить отверстия арок между залом и коридором.

Студия искренне надеется, что ей удалось не только восстановить кинотеатр, но и сохранить его историческое прошлое.

Когда нас просят отремонтировать помещение, мы уделяем большое внимание пространству, которое есть, и его характеру, – поделился архитектор.

В Batek Architekten есть и другие проекты в Берлине – двухуровневый таунхаус и салон красоты с бетонными и стальными элементами.