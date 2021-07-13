Неоклассицизм в квартире 1930-х годов: фото элегантного интерьера в Варшаве
Источник:Yatzer
Дизайнер интерьеров Марта Храпко, которая работает в польской студии Colombe Design Studio представила стильный интерьер квартиры в доме, построенного еще в 1930-х годах. Чтобы вернуть квартире прежний стильный вид, пришлось восстановить аутентичные элементы, уничтожены при предыдущих ремонтных работах.
Столкнувшись с неудовлетворительным предыдущим ремонтом, Храпко приступила к восстановлению довоенного состояния квартиры. Вагонка, дубовый пол, декоративные элементы были тщательно отреставрированы к первоначальному состоянию. В то же время дизайнер кардинально изменила планировку квартиры.
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Перепланировка
Перепланировка позволила расширить пространство / Фото Yatzer
Декоративные элементы изготавливались специально под дизайн-проект / Фото Yatzer
То, что недавно было отдельными помещениями, стало открытым жилым пространством, которое охватывает кухню, столовую и гостиную. Бывшая кухня теперь функционирует как рабочий кабинет, который одновременно может использоваться для встреч с друзьями.
Мебель, изготовленная на заказ
Столешница из мрамора / Фото Yatzer
Команда, которая работала над обновлением пространства, не только обозначила общую концепцию, но и полностью разработала каждый элемент интерьера. Пол, двери, шкафы, двери, кресла, столы, ручки, покрывала и абажуры были изготовлены на заказ, чтобы создать по-настоящему уникальный неоклассический дизайн. Антикварная и старинная мебель, отобранная для проекта, были отреставрирована с использованием материалов, характерных для архитектуры 30-х годов.
В гостиной размещены шкаф в стиле mid-century с консольным столиком из мрамора и латуни. Эту композицию дополняют белый диван, отреставрированный журнальный столик середины века, старинная золотая лампа и марокканский ковер.
Элегантная кухня / Фото Yatzer
Студия также спроектировала обеденный стол из дерева и минималистичные кухонные шкафы с яркими акцентами на месте ручек.
Спальня с деревянным изголовьем и обоями / Фото Yatzer
В спальне Храпко спроектировала изголовье и стильный шкаф с деревянными панелями. Ниша кровати украшена цветочными обоями.
Цветовая гамма
В доме доминируют теплые тона / Фото Yatzer
Приглушенная цветовая палитра белых и бежевых оттенков подчеркнута ржавчиной, красным кирпичом и золотыми акцентами, а натуральное дерево добавляет тепла.
Домашний кабинет / Фото Yatzer
Кабинет, который расположен в бывшей кухне, окрашен в темный цвет, что отличает рабочую зону от жилых помещений.
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