Неоклассицизм в квартире 1930-х годов: фото элегантного интерьера в Варшаве

Дизайнер интерьеров Марта Храпко, которая работает в польской студии Colombe Design Studio представила стильный интерьер квартиры в доме, построенного еще в 1930-х годах. Чтобы вернуть квартире прежний стильный вид, пришлось восстановить аутентичные элементы, уничтожены при предыдущих ремонтных работах.

Столкнувшись с неудовлетворительным предыдущим ремонтом, Храпко приступила к восстановлению довоенного состояния квартиры. Вагонка, дубовый пол, декоративные элементы были тщательно отреставрированы к первоначальному состоянию. В то же время дизайнер кардинально изменила планировку квартиры.

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Перепланировка



Перепланировка позволила расширить пространство / Фото Yatzer



Декоративные элементы изготавливались специально под дизайн-проект / Фото Yatzer

То, что недавно было отдельными помещениями, стало открытым жилым пространством, которое охватывает кухню, столовую и гостиную. Бывшая кухня теперь функционирует как рабочий кабинет, который одновременно может использоваться для встреч с друзьями.

Мебель, изготовленная на заказ



Столешница из мрамора / Фото Yatzer

Команда, которая работала над обновлением пространства, не только обозначила общую концепцию, но и полностью разработала каждый элемент интерьера. Пол, двери, шкафы, двери, кресла, столы, ручки, покрывала и абажуры были изготовлены на заказ, чтобы создать по-настоящему уникальный неоклассический дизайн. Антикварная и старинная мебель, отобранная для проекта, были отреставрирована с использованием материалов, характерных для архитектуры 30-х годов.

В гостиной размещены шкаф в стиле mid-century с консольным столиком из мрамора и латуни. Эту композицию дополняют белый диван, отреставрированный журнальный столик середины века, старинная золотая лампа и марокканский ковер.



Элегантная кухня / Фото Yatzer

Студия также спроектировала обеденный стол из дерева и минималистичные кухонные шкафы с яркими акцентами на месте ручек.



Спальня с деревянным изголовьем и обоями / Фото Yatzer

В спальне Храпко спроектировала изголовье и стильный шкаф с деревянными панелями. Ниша кровати украшена цветочными обоями.

Цветовая гамма



В доме доминируют теплые тона / Фото Yatzer

Приглушенная цветовая палитра белых и бежевых оттенков подчеркнута ржавчиной, красным кирпичом и золотыми акцентами, а натуральное дерево добавляет тепла.



Домашний кабинет / Фото Yatzer

Кабинет, который расположен в бывшей кухне, окрашен в темный цвет, что отличает рабочую зону от жилых помещений.

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