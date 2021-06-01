Необычный дом с внутренним двориком для художника: фото проекта в Мельбурне

Архитекторы и дизайнеры создали уютный дом для художника и его семьи в Мельбурне. Пристройка, которая помогла создать внутренний дворик стала изюминкой интерьера. Смотрите атмосферные фото.

Студия Architecture Architecture обновила и увеличила дом в Мельбурне, Австралия. Пристройка дополняет старое здание. Она (пристройка) плавно соединяется со старой частью дома, по замыслу авторов проекту Park Life House. Такой подход позволяет с уважением отнестись к оригинальному зданию и одновременно показать индивидуальность жильцов дома – художника и куратора.

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Кроме того, студия стремилась сделать проект концептуальным: создала просторный внутренний дворик, ведь Мельбурн – "город садов". Одной из задач было сделать свой вклад в озеленение уличного пейзажа – в этом районе все улицы спланированы вокруг центрального парка.

Вид дома с улицы / Фото interior.ru

При входе на территорию гостей встречает пристройка с плавно изогнутой стеной, которая маркирует границу частной собственности и вместе с тем как бы приглашает пройти дальше. Внутри расположена художественная студия, откуда за внешним миром можно наблюдать через круглое окно, по идее архитекторов, напоминает глаз. Сооружение не загораживает ни двор, ни фасад здания, что позволяет частному пространству и общественному городскому пейзажу быть связанными друг с другом. Отгородиться и добавить приватности легко, просто закрыв ворота из деревянных реек, которые в открытом виде вплотную прижимаются к стене дома.

Дворик у дома / Фото interior.ru

Внутреннее пространство основного здания было перепланированное. С каждой комнаты просматривается пейзаж с улицы. Зону кухни-гостиной-столовой в новой пристройке, отделяет изогнутая стена с панорамным остеклением, которая связывает двор с внутренним пространством, впускает максимум естественного света, а также создает ощущение пространства в достаточно узкой жилой зоне.

Вид из окна кухни-гостиной / Фото interior.ru

Изогнутая форма пристройки делает планирование интересным / Фото interior.ru

Линейная кухня с фасадами, что повторяют текстуру дерева / Фото interior.ru

Внутренний двор с озеленением / Фото interior.ru

Белые прямолинейные стены мягко меняются изогнутыми кирпичом и бетоном. Спокойная и сдержанная палитра уже существовала в старом доме, была применена и в его новой части. Было использовано бетон, кирпич, древесину и фарфор – материалы фактурные и приземленные, которые создают ощущение уюта и защищенности. На месте соединения старой и новой части здания, находится небольшая галерея, где жители дома могут продемонстрировать свою любовь к изобразительному искусству.

Уютное место для отдыха / Фото interior.ru

Мастерская художника с круглым окном / Фото interior.ru

Полки с произведениями изобразительного искусства / Фото interior.ru

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Невероятно красивые тени во внутреннем дворике. Наслаждение для глаз! / Фото interior.ru

Генплан проекта / Фото interior.ru