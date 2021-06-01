Студия Architecture Architecture обновила и увеличила дом в Мельбурне, Австралия. Пристройка дополняет старое здание . Она (пристройка) плавно соединяется со старой частью дома , по замыслу авторов проекту Park Life House. Такой подход позволяет с уважением отнестись к оригинальному зданию и одновременно показать индивидуальность жильцов дома – художника и куратора.

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Кроме того, студия стремилась сделать проект концептуальным: создала просторный внутренний дворик , ведь Мельбурн – "город садов" . Одной из задач было сделать свой вклад в озеленение уличного пейзажа – в этом районе все улицы спланированы вокруг центрального парка.

Вид дома с улицы / Фото interior.ru

При входе на территорию гостей встречает пристройка с плавно изогнутой стеной , которая маркирует границу частной собственности и вместе с тем как бы приглашает пройти дальше. Внутри расположена художественная студия , откуда за внешним миром можно наблюдать через круглое окно , по идее архитекторов, напоминает глаз. Сооружение не загораживает ни двор, ни фасад здания , что позволяет частному пространству и общественному городскому пейзажу быть связанными друг с другом. Отгородиться и добавить приватности легко, просто закрыв ворота из деревянных реек, которые в открытом виде вплотную прижимаются к стене дома.

Дворик у дома / Фото interior.ru

Внутреннее пространство основного здания было перепланированное. С каждой комнаты просматривается пейзаж с улицы . Зону кухни-гостиной-столовой в новой пристройке, отделяет изогнутая стена с панорамным остеклением , которая связывает двор с внутренним пространством, впускает максимум естественного света , а также создает ощущение пространства в достаточно узкой жилой зоне.

Вид из окна кухни-гостиной / Фото interior.ru

Изогнутая форма пристройки делает планирование интересным / Фото interior.ru

Линейная кухня с фасадами, что повторяют текстуру дерева / Фото interior.ru

Внутренний двор с озеленением / Фото interior.ru

Белые прямолинейные стены мягко меняются изогнутыми кирпичом и бетоном . Спокойная и сдержанная палитра уже существовала в старом доме, была применена и в его новой части. Было использовано бетон, кирпич, древесину и фарфор – материалы фактурные и приземленные, которые создают ощущение уюта и защищенности . На месте соединения старой и новой части здания, находится небольшая галерея , где жители дома могут продемонстрировать свою любовь к изобразительному искусству .

Уютное место для отдыха / Фото interior.ru

Мастерская художника с круглым окном / Фото interior.ru

Полки с произведениями изобразительного искусства / Фото interior.ru

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