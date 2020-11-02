Вы точно их купите: 5 необычных комнатных растений – фото
Растения в интерьере играют немалую роль, но мы часто не задумываемся о них на этапе ремонта. Какие вазоны сейчас в тренде и как стильно оформить ими дом – читайте в нашем материале.
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Комнатные растения активно используют в дизайне / Фото Agroklassiksnab
Мало кто знает, что среди вазонов есть как трендовые, так и вышедшие из моды. Сейчас популярны растения, не требующие сложного ухода.
В моду вошел графический окрас, большие листья интересных геометрических форм и необычные сочетания цветов.
Банан
Банан в интерьере выглядит очень стильно / Фото Agroklassiksnab
Если в вашей квартире высокие потолки и много света – немедленно покупайте этот необычный вазон. Банан стремительно завоевывает популярность среди дизайнеров.
Длинные стволы и большие листья поражают воображение. Гости вашего дома непременно обратят внимание на растение из тропиков.
Но банан растет достаточно большим, поэтому учитывайте, хватит ли ему места.
Бегония пятнистая
Бегония может стать отличным подарком / Фото Botanichka
Имеет большие, вытянутые или круглые листья с белыми пятнами. Этот стильный вазон завоевал расположение пользователей Instagram. Он будто специально раскрашен для красивых фото.
Бегония достаточно требовательна: ей нужен рассеянный свет и умеренный полив. Если воды будет много, на листьях появятся коричневые пятна.
Калатея
Существует много разных видов калатеи / Фото theflowers.su
Это комнатное растение очень неприхотливое. Уход за ней минимальный – нужно поставить ее в поддон с галькой, в который периодически доливать воду. Также время от времени калатею можно опрыскивать.
Вазон имеет очень красивые листья. Различные подвиды растения называют "зеброй", "гремучей змеей" или даже "хвостом павлина".
Пестрые листья темно-зеленого и бледно-зеленого цветов украсят ваш интерьер.
Филодендрон "Розовая принцесса"
Растение поражает необычным сочетанием цветов / Фото vsesvoi43
Вазон имеет розовые пятна на листьях, которые делают его очень красивым. Это точно будет наиболее "инстаграмое" растение в вашем доме.
Этот сорт филодендрона является довольно редким, но сегодня он начинает набирать популярность.
Монстера Альба
Монстера может вырасти довольно большой / Фото redka.com.ua
Никого не оставит равнодушным сочетание характерных для монстеры темно-зеленых листьев и ослепительно белых акцентов.
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Этот вид пальмы – своеобразный мутант, и белые листья требуют отдельного внимания. Они могут обгореть на солнце или опасть.
Вазон имеет достаточно необычный вид / Фото Pinterest
Поэтому растение достаточно капризное в уходе, хотя и чрезвычайно стильное.
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