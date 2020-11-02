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Комнатные растения активно используют в дизайне / Фото Agroklassiksnab

Мало кто знает, что среди вазонов есть как трендовые, так и вышедшие из моды. Сейчас популярны растения, не требующие сложного ухода.

В моду вошел графический окрас , большие листья интересных геометрических форм и необычные сочетания цветов .

Банан



Банан в интерьере выглядит очень стильно / Фото Agroklassiksnab

Если в вашей квартире высокие потолки и много света – немедленно покупайте этот необычный вазон. Банан стремительно завоевывает популярность среди дизайнеров.

Длинные стволы и большие листья поражают воображение. Гости вашего дома непременно обратят внимание на растение из тропиков .

Но банан растет достаточно большим, поэтому учитывайте, хватит ли ему места .

Бегония пятнистая



Бегония может стать отличным подарком / Фото Botanichka

Имеет большие, вытянутые или круглые листья с белыми пятнами. Этот стильный вазон завоевал расположение пользователей Instagram. Он будто специально раскрашен для красивых фото .

Бегония достаточно требовательна : ей нужен рассеянный свет и умеренный полив. Если воды будет много, на листьях появятся коричневые пятна.

Калатея



Существует много разных видов калатеи / Фото theflowers.su

Это комнатное растение очень неприхотливое. Уход за ней минимальный – нужно поставить ее в поддон с галькой, в который периодически доливать воду. Также время от времени калатею можно опрыскивать .

Вазон имеет очень красивые листья. Различные подвиды растения называют "зеброй", "гремучей змеей" или даже "хвостом павлина" .

Пестрые листья темно-зеленого и бледно-зеленого цветов украсят ваш интерьер.

Филодендрон "Розовая принцесса"



Растение поражает необычным сочетанием цветов / Фото vsesvoi43

Вазон имеет розовые пятна на листьях , которые делают его очень красивым. Это точно будет наиболее "инстаграмое" растение в вашем доме.

Этот сорт филодендрона является довольно редким , но сегодня он начинает набирать популярность.

Монстера Альба



Монстера может вырасти довольно большой / Фото redka.com.ua

Никого не оставит равнодушным сочетание характерных для монстеры темно-зеленых листьев и ослепительно белых акцентов .

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Этот вид пальмы – своеобразный мутант , и белые листья требуют отдельного внимания. Они могут обгореть на солнце или опасть.



Вазон имеет достаточно необычный вид / Фото Pinterest