Мох выглядит фантастически среди современного, минималистического и экологичного стилей. Им можно украсить стены, иногда пол и даже столешницы мебели.

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Мох – отличный декоративный элемент в любое время года! Особенно с ним можно идеально соединить осенние сокровища, такие как каштаны, орехи, желуди и шишки.

Волшебный стиль / Фото homebook

Украшения из мха фантастически вписываются в восточную эстетику. Если вы мечтаете о чем-то вроде мини-японского сада – выбирайте украшения из натурального камня и мха.

Невероятный дизайн / Фото homebook

Мхом можно украсить верхнюю часть мебели. Кроме того, можно изготовить разнообразные картины из мха. Иногда работы представлены абстрактными фигурами, иногда буквами или изображениями животных. Это идеальная альтернатива для людей, желающих быть ближе к природе и наслаждаться зеленью.

Прекрасная идея / Фото homebook