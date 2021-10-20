Как будто полотно художника: яркие идеи для декора стен
Источник:24 канал
В основном главными "героями" в декоре стен являются картины и фотографии. Впрочем, сегодня есть много других опций, которые придадут помещению оригинальности и неповторимости.
Сделать стены оригинальными не так трудно, как кажется на первый взгляд. Большие затраты не обязательны – в основном хватит лишь желания и немного смелости.
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Роспись стены
Если вы владеете фантазией и рукой художника, то почему бы не попробовать превратить стену на место высвобождения творческого потенциала? Если на такой шаг вы не готовы – приобретите обои, которые можно разрисовать самостоятельно.
Стена может быть невероятной картиной / Фото Pinterest
Дерево
Природные элементы – это всегда выигрышное решение. Деревянные панели на стенах придадут пространству не только уюта, но и особенной утонченности.
Естественный акцент / Фото Pinterest
Тематика пространства
Декор должен не только соответствовать общей атмосфере, но и усиливать ее. Например, кухню можно украсить бутылками вина или другими элементами, которые станут логическим продолжением идеи. Для кабинета прекрасно подойдут книги, а в гостиной – упоминания о ярких моментах жизни.
Полная гармония / Фото Pinterest
Функциональность
Кто сказал, что декор должен иметь только эстетическое предназначение? Хранение на стенах предметов повседневного обихода, таких как велосипед, уже давно стало распространенным решением. Единственное, о чем нужно позаботиться – чистом и опрятном виде предмета.
Удачная идея / Фото Pinterest