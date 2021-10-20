Сделать стены оригинальными не так трудно, как кажется на первый взгляд. Большие затраты не обязательны – в основном хватит лишь желания и немного смелости.

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Роспись стены

Если вы владеете фантазией и рукой художника, то почему бы не попробовать превратить стену на место высвобождения творческого потенциала? Если на такой шаг вы не готовы – приобретите обои, которые можно разрисовать самостоятельно.

Стена может быть невероятной картиной / Фото Pinterest

Дерево

Природные элементы – это всегда выигрышное решение. Деревянные панели на стенах придадут пространству не только уюта, но и особенной утонченности.

Естественный акцент / Фото Pinterest

Тематика пространства

Декор должен не только соответствовать общей атмосфере, но и усиливать ее. Например, кухню можно украсить бутылками вина или другими элементами, которые станут логическим продолжением идеи. Для кабинета прекрасно подойдут книги, а в гостиной – упоминания о ярких моментах жизни.

Полная гармония / Фото Pinterest

Функциональность

Кто сказал, что декор должен иметь только эстетическое предназначение? Хранение на стенах предметов повседневного обихода, таких как велосипед, уже давно стало распространенным решением. Единственное, о чем нужно позаботиться – чистом и опрятном виде предмета.

Удачная идея / Фото Pinterest