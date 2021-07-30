Башню строят в новой административной и финансовой столице Египта, которая сейчас строится за пределами Каира. Открытие нового административного центра запланировано на конец 2021 года, он будет обслуживать более 6 миллионов человек.

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Iconic Tower разместится в пределах Центрального делового района города. Здесь планируют также построить еще 20 новых небоскребов.

Шикарный проект / Фото Кone

Стильная 80-этажная башня поднимется на высоту 385 метров. Главным подрядчиком здания – и нескольких других проектов в новой столице – является Китайская государственная строительная инженерная корпорация CSCEC, одна из ведущих строительных групп в мире.

Невероятное строительство / Фото Кone

Дизайн башни разработан египетской студией Dar al-Handasah Shair & Partners. В новом небоскребе планируется разместить апартаменты, офисы и шикарный отель с бассейном.

Увлекательная архитектура / Фото Кone

Строительство башни сейчас идет, небоскреб уже достиг своей максимальной высоты. Полностью закончить работы и сдать проект строители должны уже в следующем году.