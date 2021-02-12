Существуют некоторые моменты планирования, которые будут не по душе каждому дизайнеру. Рассказываем о самых известных из них.

Все, кто покупает квартиру и хочет сделать в ней стильный и современный ремонт, сталкиваются с различными проблемами планирования жилья. Некоторые из них могут стать существенной помехой для реализации задуманных планов.

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Несущие колонны, балки и другие конструкции



Вам придется думать, как задекорировать такую ​​колонну / Фото luxury-house

В случае наличия таких конструкций придется тщательно обдумать, как их скрыть или задекорировать. Это сильно усложняет задачу перепланировки и оптимизации пространства.

Даже большое количество несущих стен может помешать планированию, о котором мечтали – ведь их невозможно снести.

Спальня близко ко входу

Когда дверь спальни расположена рядом со входом в помещение, создается впечатление "проходного двора". В таких комнатах сложно создать ощущение уюта, а отдыхать в них непросто из-за постоянного шума.

Нестандартные коридоры



Узкий коридор имеет ограниченную функциональность / Фото Roomester

Слишком длинные и узкие коридоры достаточно нефункциональные. В них сложно разместить любую мебель, и пользоваться ими по назначению неудобно.

Входные двери, открывающиеся внутрь

Входные двери должны открываться наружу, согласно правилам пожарной безопасности. Но если общие коридоры слишком узкие, входные двери проектируют такими, которые открываются наружу.

Это мешает оформить пространство коридора, ворует место у хозяев квартиры.

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Узкие помещения



Иногда в такой спальне придется залезать на кровать через сторону ног / Фото Modernplace