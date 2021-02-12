В этом году Стокгольмская неделя дизайна перешла в цифровой формат. Но даже в онлайне на ней представили немало оригинальных идей.

Разработки студентов были направлены на устойчивый образ жизни, улучшение возможностей работы на дому, а также на создание уюта.

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Dag, Густав Винста и Тереза Лундмарк



Диван-трансформер / Фото Dezeen

Это разновидность мебели, предназначенная для отдыха. Ее можно быстро собрать и разобрать, если приедут гости. Благодаря тому, что мебель состоит из отдельных деталей, она является очень мобильной.

Etage, Эльза Фризен и Матильда Олссон Долг



Столик для работы на кресле или диване / Фото Dezeen

Приставной столик предназначен для того, чтобы работать на кресле или диване. На этом многоуровневом столе можно комфортно разместить все, необходимое для работы.

Камин от Ингрид Сегринг Бьорклунд



Камин привлекает внимание своей необычной формой / Фото Dezeen

Студентка хочет изменить современный подход к камину. Ранее он был сердцем дома. А сейчас превратился в нечто утилитарное, или вовсе стал только видео на Youtube.

Этот проект имеет целью вернуть камину тактильность. Такой камин можно разместить даже в небольшом помещении, ведь вместо очага здесь – светодиоды.

Südseite Карлотты Саймон



Новейшие технологии увеличивают количество света из окна / Фото Dezeen

Новый взгляд на свет из окна. Эта конструкция оценивает уровень освещенности окна и дополняет его.

Благодаря изобретению, окна, которые выходят на север, юг, запад и восток, будут давать одинаковое количество света.

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Dunsta, Александра Франсон



Это изобретение предназначено для устойчивого образа жизни и экономии ресурсов / Фото Dezeen