У владельцев небольших квартир есть проблема с правильным управлением пространством. Главное при планировке таких квартир – это то, чтобы комнаты, а также вся мебель и гаджеты были многофункциональными.

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Функциональные зоны

Основной принцип дизайна интерьера – разделение пространства на функциональные зоны. В квартире должны быть выделены места для сна, еды, отдыха или работы. Если для каждой из этих зон нет отдельного помещения, их следует организовать в общее пространство. Для этой задачи отлично подойдут ширмы или шторы. Мебель можно использовать как перегородки – таким образом она будет выполнять две задачи одновременно.

Просто и красиво / Фото pexels

Мебель

Сейчас на рынке можно найти мебель, сконструированную таким образом, что она не только модна и удобна, но и занимает очень мало места. Раскладные столы, диваны и модульная мебель – прекрасное решение для небольших квартир. Не забывайте, что декорирование стен также можно сочетать с функциональностью, например, повесив на стену декоративную вешалку вместо стоящей.

Невероятное пространство / Фото pexels

Практические решения

Устройство квартиры в функциональном пространстве требует использования практических, хотя иногда неочевидных решений. К примеру, узкий шкаф, который в разложенном состоянии становится большим столом на 6 – 8 человек или кровать, спрятанная в стене. Все эти элементы сделают небольшое пространство более функциональным, не занимая такой ценной площади.

Волшебная простота / Фото pexels

Порядок

Следуя вышеприведенным советам можно использовать пространство лучше и функциональнее. Однако при обустройстве помещений, особенно маленьких, нельзя забывать, что злейший враг – это беспорядок.

Поддержание порядка гарантирует, что ранее планируемое пространство не потеряет свою функциональность. Важно, чтобы каждый предмет имел свое место в квартире. Главные союзники – ящики, шкафчики и корзины.

Продуманные нетрадиционные решения – лучшие / Фото pexels

При организации любого интерьера следует проявить креативность и открытый разум. Используйте каждое углубление, дарите мебели вторую жизнь посредством новой функциональности. Не нужно опасаться нетрадиционных решений, ведь они могут стать яркой изюминкой в ​​вашей квартире.