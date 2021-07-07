Балкон – место, где можно заниматься спортом, проводить вечеринки, завтракать и наслаждаться бокалом вина вечером. Чтобы это место было комфортным и уютным стоит приложить немного усилий и проявить собственную фантазию. Эта подборка точно поможет вам спроектировать стильный пространство на балконе или террасе.

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Естественность

Превратите свой балкон в продолжение великолепной природы вокруг вас с помощью садовой мебели, например, украшенных горшками с землей.

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

Креатив

Ужин на свежем воздухе, как вам такая идея? Интимный балкон превратился в открытую столовую. В помещении установлен стол и посуда с гончарного сарая.

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

Больше дерева

Если вы хотите чувствовать себя ближе к матери-природе, подумайте о том, чтобы добавить немного пышной зелени в свое открытое пространство. Этот дом на Кипре искусно выглядит с помощью специального стола с вырезом и оригинальными стульями.

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

Проявите свой стиль

Как показывает этот яркий балкон в квартире в Мумбаи, ваше внешнее пространство должно быть прямым отражением вашего дизайнерского вкуса. Владельцы сосредоточились на мелких деталях – внешний стол с гравировкой арабской каллиграфии.

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

Чем проще, тем лучше

Если у вас мало места на балконе, то сведите мебель к минимуму. Гостевой дом в Ливане оснащен простым стулом и небольшим столиком.

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

Еще больше релакса

Вы можете предусмотреть помещение, которое идеально подходит для вечеринок на свежем воздухе с коктейлями. Но это также может быть вашим местом для отдыха после тяжелого дня. Здесь установлено плоский экран и звуковая панель, что делает его идеальным местом для того, чтобы просматривать ваши любимые шоу.

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

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Смелые идеи – хорошие идеи

Несколько цветов могут превратить простенький балкон в крутую часть дома. Только посмотрите на эту красоту!

Идея для обустройства балкона / Фото elledecor.com

Душ на балконе?

Чтобы предоставить балкону свежий, практический вид – добавьте душ. Здесь марокканские бра добавляют еще больше атмосферность. Однако если это многоэтажка, то не стоит воплощать такую ​​идею.