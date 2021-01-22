Вероятно, вы и сами задумывались: зачем гладить постельное белье или вытирать посуду. Теперь официально: объявляем перечень домашних дел, от которых можно спокойно отказаться.

Не вся работа в доме является обязательной. Novate сообщает о том, какие дела отнимают время и силы, но не приносят желаемого результата.

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Не все домашние дела сделают ваш дом уютным / Фото City-glam

Натирать линолеум

Производители советуют время от времени натирать линолеум мастикой, чтобы тот служил дольше. Однако, если этого не делать, линолеум все равно будет служить около 10 лет. Поэтому посчитайте деньги и время, которые вы потратите на натирание и подумайте, нужно ли это вам?

Тщательно сортировать белье до и после стирки

Конечно, есть смысл разделять вещи на светлые и темные, чтобы те не покрасили друг друга. Но не больше. Есть люди, которые отделяют детскую одежду от взрослой, развешивают выстиранные носки парами и тому подобное. Или же бросают всё грязное в один огромный бак, а потом долго и нудно разбирают это перед стиркой.

Сделайте этот процесс эргономичным: поставьте в ванной разные корзины для тех типов белья, которые вы хотите рассортировать. И вам больше не придется перебирать каждую вещь перед тем, как бросить ее в стиральную машину.

Стоять у плиты, помешивая блюдо



Большинство блюд не требуют постоянного помешивания / Фото Tolksnov

Да, есть еда, которую нужно все время помешивать, чтобы и не пригорела и сварилась без комочков. Но большинство блюд совсем в этом не нуждаются. Каши, супы, компоты и варенье прекрасно приготовятся без вашего участия.

Если привыкли все время снимать пенку с супа или варенья – сделайте это в конце. Бульон вообще можно процедить после приготовления.

Если боитесь, чтобы блюдо не пригорело, купите кухонный таймер и выставляйте на нем необходимое время.

Перекладывать готовую пищу

У многих людей есть привычка перекладывать еду, которой осталось мало, в меньшую посуду. Но это имеет смысл только тогда, когда ваш холодильник просто не вместит большую кастрюлю или тарелку.

Во всех остальных случаях вы просто добавляете себе лишней работы и будете мыть две тарелки вместо одной.

Вытирать пыль с предметов, находящихся выше уровня глаз

Да, во время генеральной уборки ее можно и нужно вытирать. Еще лучше делать это со специальной полиролью, которая сделает уборку эффективнее.

Но не нужно делать это каждый день. Смиритесь с тем, что пыль в доме есть всегда.

Ежедневно чистить ванну



Сантехнику нужно тщательно вымывать 3-4 раза в месяц / Фото Helpstar

Не нужно каждый день мыть ванну со специальными средствами. Лучше приучите своих родных споласкивать ее после себя. Так сантехника будет выглядеть чистой.

Оттирать пятна с алюминиевой посуды

На этой посуде со временем появляются темные пятна. Пытаться каждый раз избавиться от них – бесполезно, потому что пятна будут появляться снова.

Лучше выбирать варианты из нержавеющей стали или эмалированную посуду.

Гладить полотенца и постельное белье

Все равно эти предметы сомнутся после первого же использования. А времени и сил на то, чтобы погладить белье, уходит немало.

Вытирать посуду полотенцем

Полотенце оставляет на посуде следы. Если оно не очень свежее, то чашки и тарелки после такого вытирания могут иметь неприятный запах. Поэтому лучше оставлять посуду на специальной подставке и давать ей высохнуть самостоятельно.



Делайте только те домашние дела, без которых нельзя обойтись / Фото Infohome

Споласкивать посуду перед посудомоечной машиной

Достаточно только убрать с нее остатки пищи. Но не нужно пытаться избавиться от, например, пятен кетчупа или майонеза. Посудомойка сделает это без вашей помощи.