При покупке небольшой квартиры или ремонта возникает много проблем, которых можно избежать, или решить еще до ее покупки / ремонта. Дизайнер Ольга Боднар поделилась лайфхаками в своем инстаграме.

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Количество окон равно количеству помещений с окном . Если у вас 2 окна, а нужно 3 комнаты (кухня, спальня и детская), то нужно решить, какое помещение будет без окна . Дизайнер советует выбрать кухню. Спать без окна и без чистого воздуха многим сложно (но это индивидуально). По нормам жилая комната должна быть не менее 8 квадратных метров на одного человека и 10 квадратных метров на двух человек. Выбирая между площадью спальни и детской, "отдайте" больше площади для детской – ребенку нужны зона для сна, хранения, обучения и игры. Кухня-гостиная, расположенная на площади менее 15 квадратных метров, почти всегда – компромисс . Выберите, какая из зон вам важнее: кухня, столовая или гостиная. Дизайнер советует пожертвовать одной комнатой ради других двух, однако комфортных . Минимальная комфортная площадь гардероба – 3 квадратных метра. Вместительная по форме – П-образной формы . Делайте много скрытых мест хранения: антресоли, мебель к потолку, хранение в постели и диване, используйте все ниши, "маскируйте" хранение под цвет стен. Будьте готовы идти на компромиссы. А если их слишком много – подумайте о другой квартире. Иногда разница в 2 квадратных метра решает много вопросов . Выбирайте правильные по форме квартиры (квадрат, прямоугольник). Шансы все вместить увеличиваются в разы по сравнению с круглыми и треугольными квартирами. Очень важно соблюдать эргономику и расстояния . Если вы будете втягивать живот на каждом шагу и спотыкаться об мебель – никакие успокоительные вам не помогут. Не спите на диванах . НЕ жертвуйте своим здоровьем ради гостей или пространства. Попробуйте сделать планирование и расстановку мебели до покупки квартиры . Для маленьких квартир это очень важно. Если поймете, что ничего не помещается – не будет дилеммы "что теперь делать с этой квартирой". Чем проще дизайн – тем лучше. Чем больше функциональности, тем меньше "украшения". Не перегружайте интерьер.

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Лайфхак для квартиры с маленькой площадью / Фото инстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартиры с маленькой площадью / Фото инстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартиры с маленькой площадью / Фото инстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартиры с маленькой площадью / Фото инстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартиры с маленькой площадью / Фото инстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартиры с маленькой площадью / Фото инстаграм Ольги Боднар