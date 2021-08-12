Как не ошибиться, сочетая различные цвета в интерьере: практические советы с примерами

Грамотное сочетание цветов важно не только в дизайне интерьеров. Понимание теории цветов необходимо для любой сферы деятельности, связанной с визуальным восприятием, например в моде, графическом дизайне, полиграфии, рекламе, киноиндустрии, телевидении.

Понимание совместимости цветов поможет вам стильно одеваться, красиво подбирать аксессуары и окружать себя удачными предметами интерьера. Но как понять, какие оттенки действительно хорошо сочетаются между собой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим базовые принципы колористики.

Интересно ТОП-5 ошибок при выборе кондиционеров и как их избежать: советы экспертов

Цветовой круг Иттена

Цветовой круг Иттена / Фото Pinterest

В основе этого круга – 3 базовые цвета – красный, синий и желтый. Часто их также называют первичными цветами. Если смешать их между собой, выйдут вторичные цвета – это оранжевый, фиолетовый и зеленый.

Если мы смешаем вторичные цвета с первичными, получим третичные цвета, которые вы можете видеть на краю круга. Продолжая смешивать между собой все эти цвета, а также добавляя к ним белый, серый или черный, удастся получить любой цвет.

Основные принципы сочетания базовых 12-ти цветов, которые входят в цветовой спектр Иттена

Тип 1

Аналоговая триада / Фото инстаграм angelarch_design

Аналоговая триада – сочетание 3-х цветов, находящихся друг с другом в цветовом круге.

Тип 2

Комплиментарные (противоположные) цвета / Фото angelarch_design

Сочетание комплиментарных (противоположных) цветов, которые находятся напротив друг друга, или являются "соседями" противоположного цвета.

Тип 3

Контрастные триады и тетрады / Фото angelarch_design

Контрастные триады и тетрады – это сочетание 3-х или 4-х цветов, расположенных в вершинах мнимых треугольников и четырехугольников.

Тип 4

Монохромные цвета / Фото angelarch_design

Это ахроматическая гамма (белый, серый, черный) или цветная, где за основу взят только 1 цвет и несколько его оттенков.

Нейтральные цвета

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашей дома. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Нейтральные – это цвета, в которых нет сильной насыщенности. Они делятся на 2 типа – ахроматические (белый, серые и черный) и нейтральные цвета. Второй тип – это те оттенки, которые получаются благодаря сочетанию ахроматических цветов.

Как получают нейтральный цвет 2-го типа / Фото angelarch_design

На фото взят красный цвет. Постепенно слева к нему добавляется черный, пока тот через бордовые цвета сам не становится черным. Справа к нему добавляется белый и через розовый он постепенно бледнеет, превращаясь в белый.

Другой вариант получения нейтральных второго типа – это смешение цветов одного спектра. Чаще всего при таких сочетаниях выходят оттенки коричневого.

Смешение цветов / Фото angelarch_design

Если взять круг цветов Иттена и постепенно добавлять белый до основных цветов, то в результате вы получите бледные нейтральные тона – желтый, голубой, розовый. То же произойдет, если добавить к основным цветам черный, только на финише образуется темно-синий, темно-зеленый, темно-бордовый.

При варианте добавления серого разной светлости, мы получим обесцвеченные нейтральные, в которых почти отсутствует насыщенность – серо-зеленые, серо-голубые, серо-бежевые.

Нейтральная гамма является основой любого интерьера / Фото angelarch_design

Нейтральные цвета, теряя свою насыщенность в результате приближаются или к серой холодной гамме или до бежевого теплого.

В последнем десятилетии, особенно в скандинавском дизайне, была холодная серая цветовая гамма. Сейчас мы наблюдаем смещение в сторону бежевой и нейтральной гаммы. И, кажется, этот тренд останется с нами надолго.



Нейтральная гамма является основой любого интерьера / Фото angelarch_design