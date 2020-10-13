Если хотите, чтобы дизайн вашего жилья оставался актуальным на протяжении долгого времени, нужно тщательно спланировать свет в интерьере. Для этого лучше всего прислушаться к советам профессиональных дизайнеров, а не покупать первые попавшиеся светильники по своему усмотрению.

Сегодня существуют некоторые антитренды в освещении, рассказывает дизайнер Ирина Лысюк.

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Итак, что можно назвать антитрендом?

Слишком массивные светильники



Слишком большие светильники портят общее впечатление / Фото Entuziast

Минималистичный дизайн не предусматривает слишком грубых и крупных осветительных приборов. Лучше отдать предпочтение более спокойным, изящным.

Яркие цвета



Лучше покупать светильники пастельных оттенков / Фото O-svet

Излишне яркие, даже кислотные цвета люстр и бра – это "привет" из 90-х годов, когда после периода советского дефицита покупатели бросались на все цветное и привлекательное.

Сегодня же лучше с такими оттенками не экспериментировать. Кислотные цвета светильников сделают интерьер дешевым, лишат изящества.

Чрезмерная имитация стиля лофт



Много ламп подходит ресторана, но для квартиры / Фото Entuziast

Сегодня в моде лампы Эдисона и грубые кабели, однако ими нельзя злоупотреблять. Лучше выбрать один минималистичный светильник, чем несколько.

Слишком большое количество приборов точно не улучшит интерьер. Такое решение более уместно в дизайне кафе или бара, а не квартиры.

Кольца разного диаметра



Такие светильники скоро выйдут из моды / Фото Domokvar

Дизайнеры утверждают, что такие люстры скоро выйдут из моды. Если планируете интерьер, который будет актуальным много лет, лучше избегать подобных светильников.

Люстры из проволоки



Эти люстры выглядят довольно изящно, однако часто не подходят к дизайну / Фото mesto.ua

Они часто повторяют различные формы: клетки для птиц, геометрические фигуры. Несколько лет назад эти светильники пользовались бешеной популярностью, однако их время уже проходит.

Много плафонов – одна основа



Много плафонов – уже антитренд / Фото Rusolamp

Не нужно покупать светильник, в котором есть слишком много плафонов или точек света. Лучше заменить его на несколько источников – они дадут более рассеянный и удобный свет, но не станут привлекать лишнего внимания.

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Черное с золотом

Было чрезвычайно популярным, однако уже является антитрендом.



Такое сочетание уже не в тренде / Фото Electro

Лучше отдавать предпочтение просто черным светильникам – они точно сделают интерьер стильным.

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