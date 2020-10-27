Когда мы делаем ремонт, хочется, чтобы он выглядел стильно много лет подряд. Однако существуют распространенные ошибки, которые портят впечатление даже от хорошего ремонта.

Как не испортить впечатление от квартиры неправильными деталями , рассказывает дизайнер Екатерина Росковшенко .

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Всегда уделяйте внимание деталям / Фото rtb.rovno.ua

Дешевый пол будет недолговечным

Чем дешевле материал, покрывающий ваш пол – тем быстрее он изнашивается. Потрепанный ламинат или ковровое покрытие автоматически удешевляет внешний вид всего ремонта.

К тому же экономии не получится – изношенное покрытие придется заменять очень быстро.

Можно сэкономить на отделке стен или на дизайнерской мебели, однако пол советуют выбирать качественный и надежный.

Плинтуса тоже видно



Лаконичные решения всегда лучшие / Фото remontdoma.kiev.ua

Хороший пол заслуживает быть правильно обрамленным. Поэтому не экономьте на плинтусах. Этот элемент является очень незначительным, однако может испортить впечатление от хорошего ремонта.

Гости дома обращают внимание на детали, поэтому плинтус точно будет иметь значение. Лучше выбирать современный деревянный вариант .

Не экономьте на межкомнатных дверях



Двери влияют на восприятие всего пространства / Фото prosto-remont.com

Не все могут позволить себе купить действительно дорогие двери с привлекательным дизайном. Однако даже если выбираете бюджетный вариант, не останавливайтесь на слишком пестрых дверях.

Избегайте стеклянных вставок, геометрических узоров и принтов. Выбирайте максимально простой и лаконичный дизайн – он будет выглядеть стильно.

Цветные стены



Лучше доверить выбор цвета стен профессионалу / Фото armis.com.ua

Если неправильно подобрать цвета – визуальная гармония в помещении будет разрушена. Небрежно подобранные цвета сразу демонстрируют то, что в помещении не работал дизайнер.

Поэтому перед ремонтом тщательно изучите особенности выбора и сочетания цветов для стен.

Если вам хочется добавить в комнату ярких элементов, лучше сосредоточьтесь на интересных аксессуарах и декоре .

Ручки на кухне – устаревший вариант



На современных фасадах в основном нет ручек / Фото vmk-mebel

Сегодня большинство дизайнеров убирают всю видимую фурнитуру на фасадах кухонь. Сейчас в моде к ухни со скрытыми ручками .

Поэтому старайтесь найти подобные варианты даже среди бюджетных фасадов.

Фартук кухни – не место для творчества



Такой вариант лучше не выбирать / Фото me-remount.ru

На рынке существует огромный выбор керамической плитки с различными рисунками и фото: кофейными зернами, аквариумами и так далее . Однако, если вы не профессиональный дизайнер, лучше не покупать такие варианты.

Остановитесь на простом и лаконичном оформлении. Яркие картинки точно испортят общую картину и удешевят ваш ремонт.

Обращайте внимание на шторы



Занавески формируют общее впечатление / Фото vsedlyashtor.com

Лучше выбирать шторы, которые имеют широкий подворот и верх. Маленькие рюши, подвороты и тесемки удешевляют вид штор.

Карниз тоже лучше выбирать широкий, четкий и понятный . Сложная геометрия карниза допустима, но если это выглядит стильно и подходит под интерьер.

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Плохое освещение



Без хорошего света при ремонте не обойтись / Фото 12millionov.com

Найти хорошую люстру довольно непросто. Особенно сложно найти стильный и качественный светильник среди бюджетных вариантов.

Как рекомендуют решать эту проблему дизайнеры? Не концентрироваться на люстре, а создавать разноуровневый свет .

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