Наводим порядок в кладовке: как в 4 шага организовать аккуратное пространство на годы

Кладовая – место заброшенных и забытых вещей. Однако используя правильные техники организации и хранения можно превратить этот захламленный уголок в отлично организованное пространство.

Если вы не абсолютный минималист, возможно, всегда ищете легкие способы максимизировать место для хранения в вашем доме. Если у вас есть кладовка, она может стать местом, отвечающим всем потребностям семьи для хранения.

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#1 деление

Кладовка может стать сокровищницей хлама, о котором вы давно забыли. Убирая ее, разделите вещи на три категории: храним, дарим и выбрасываем. Если вы не часто используете предмет, подумайте о его пожертвованиях; если он в плохом состоянии, возможно, пришло время для помойки. Расчищая пространство, вы можете просто найти инструмент или настольную игру, которую вы давно искали.

Расхламление дарит позывное настроение / Фото the spruce

#2 стеллажи

Установка стеллажных систем не только максимизирует пространство для вертикального хранения – это также может оградить ваши вещи от повреждений. Измерьте ячейку, чтобы определить, какой размер стеллажей она может вместить, обязательно учитывая количество предметов, которые нужно вместить вашей системе.

Правильная организация – залог порядка / Фото the spruce

#3 категории

Разделите все вещи, которые храните, на несколько категорий. Затем выберите место на полках или вешалках для размещения каждой категории. К примеру, если все ваши праздничные украшения расположены на правой стороне четвертой полки, будет гораздо легче найти их, когда придет время. Добавьте метки на каждую полку, чтобы вы могли быстро оценить, что там хранится.

Если у вас есть мелкие предметы, которые нужно хранить и их не так просто быстро определить, поместите их в большие пластиковые пакеты на молнии и четко обозначьте их с помощью этикетки или малярной ленты и маркера. Это пригодится для дополнительных шнуров и кабелей, винтов, болтов и гаек или других мелких предметов.

Быстрый поиск / Фото the spruce

#4 пластиковые контейнеры

Такие контейнеры облегчат поиск и идентификацию того, что вы ищете, и прослужат гораздо дольше картонной коробки. Обязательно наклейте этикетку на внешней стороне каждого контейнера для хранения, чтобы узнать их содержимое.

Аккуратное пространство на годы / Фото the spruce