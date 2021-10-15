Новое социальное пространство создала компания MIDE architetti. Библиотека имеет площадь 300 квадратных метров и уже открыла свои двери для посетителей.

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Библиотеке принадлежит большая территория вокруг здания. Это позволило создать не только своеобразный экран от внешнего мира, но и дать посетителям возможность отдыхать под открытым небом.

Уютная природа вокруг книг / Фото Archdaily

Дизайн здания напоминает о сельской местности. Прозрачные стены и отсутствие перегородок образовали уютное и светлое пространство, прекрасно подходит для чтения и обсуждения важных для общества проблем.

Книжная жемчужина общины / Фото Archdaily

Это место сразу завоевало популярность общины и никогда не остается пустым. Архитекторы верят, что в ближайшее время подобные места появятся в каждом регионе.