Новое социальное пространство создала компания MIDE architetti. Библиотека имеет площадь 300 квадратных метров и уже открыла свои двери для посетителей.
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Библиотеке принадлежит большая территория вокруг здания. Это позволило создать не только своеобразный экран от внешнего мира, но и дать посетителям возможность отдыхать под открытым небом.
Уютная природа вокруг книг / Фото Archdaily
Дизайн здания напоминает о сельской местности. Прозрачные стены и отсутствие перегородок образовали уютное и светлое пространство, прекрасно подходит для чтения и обсуждения важных для общества проблем.
Книжная жемчужина общины / Фото Archdaily
Это место сразу завоевало популярность общины и никогда не остается пустым. Архитекторы верят, что в ближайшее время подобные места появятся в каждом регионе.