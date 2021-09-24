С наступлением нового времени года каждый из нас хочет внести маленькие изменения в свой интерьер. Всего лишь несколько нот декора позволят вашему помещению заиграть в новой атмосфере.

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Добавьте коричневого

Осень – это единственная пора, когда коричневый цвет в качестве основного максимально кстати. Пледы, подушки, вазы, небольшая мебель – все эти мелочи кардинально изменят атмосферу.

Коричневый – идеальный цвет для осеннего интерьера / Фото Pinterest

Уют

Сейчас самое идеальное время для чтения книг и просмотра любимых сериалов. Обустройте дома зону, которая окутает вас уютом, спокойствием и умиротворением.

Уют и спокойствие – основное настроение осени / Фото Pinterest

Сезонный декор

Чтобы насладиться осенью сполна – пустите ее в свою квартиру. Украсьте интерьер всем сезонным, что попадет под руку – цветы, фонари и другой декор. Не бойтесь перегнуть палку – природы никогда не бывает много.

Замечательный сезонный декор​ / Фото Pinterest