Сегодня тканевый декор, украшающий стены, часто используется в бохо, кантри, прованском и индийском стиле. Кроме того, минималистичные макраме часто встречаются в домах, оформленных в скандинавской или финской эстетике. Если ваш дом приближен к этим стилям, вы можете смело использовать текстильный декор.

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Стены гостиной и спальни могут прекрасно дополняться не только постерами и картинами. Эти 11 вариантов текстильных подвесок показывают, насколько легко добавить в пространство уюта, с помощью только одной детали.



Традиционный орнамент украшает белую стену / Фото Pinterest



Текстиль над камином усилить ощущение уюта в гостиной / Фото Pinterest



Ковер как дополнение к средиземноморскому интерьеру / Фото Pinterest



Плетеный черный ковер подойдет для изысканных и лаконичных помещений / Фото Pinterest



Вы можете сплести декор самостоятельно, аналогично к этому авторскому плетению, созданного дизайнером для своей квартиры / Фото Pinterest



Триптих со скатертей / Фото Pinterest



Стильное дополнение к скандинавскому стилю / Фото Pinterest

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Цветастый принт для классического интерьера / Фото Pinterest



Текстиль сегодня заменяет произведения искусства / Фото Pinterest



Ротанг и пряжа могут стать отличным декором / Фото Pinterest



Попробуйте использовать синтетические ткани, чтобы самостоятельно создать украшение для стены / Фото Pinterest