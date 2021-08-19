Настенные панели из ДСП и МДФ: преимущества, недостатки и способы использования в интерьере
Источник:инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Если при ремонте вы не рассматриваете вариант обоев, но хотите добавить в дом текстурности и глубины, попробуйте использовать настенные панели из ДСП и шпонированные МДФ. В отличие от уже упомянутых обоев или краски они просты как в монтаже, так и уходе.
Чаще всего панельное покрытие используется для акцентной стены, или ТВ-зоны, однако в некоторых помещениях с помощью ДСП и МДФ облицовывают все коридор или прихожую. Выясним, что особенного в материалах и каковы их преимущества.
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ДСП (древесно-стружечная плита) – это спрессованные опилки и стружка крупной фракции, смешанная с полимерными смолами. Листья ДСП являются дешевыми, легкими в обработке и обладают хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами. Сами по себе плиты не являются влагостойкими. Поэтому во влажных помещениях рекомендуют применять ламинированные панели, которые имеют покрытие из меламина пленки и специального лака.
В свою очередь, МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) – это плиты, изготовленные из опилок и стружки меньшей фракции, а для их склеивания используется не синтетический клей, а натуральный парафин и лигнин. Поэтому плиты МДФ более экологичными. Материал устойчив к механическим повреждениям и хорошо переносит контакт с водой.
Преимущества использования в интерьере
Прежде всего оба варианта являются бюджетной альтернативой деревянным изделиям. Они легче чем натуральный материал, а значит – их легче монтировать. Кроме того, ДСП и МДФ лучше переносят влагу.
Среди других преимуществ:
- ️легкость в уборке;
- огромный выбор фактур;
- имеют функцию дополнительного изолирования и утепления;
- ️являються стильным и современным дизайнерским решением;
- идеальная альтернатива краске и обоям.
Минусы ДСП и МДФ
- ️при креплении на каркас, "съедают" 15 – 20 сантиметров пространства;
- нуждаются в консультации дизайнера, чтобы правильно скомпоновать все элементы интерьера.