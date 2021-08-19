Чаще всего панельное покрытие используется для акцентной стены, или ТВ-зоны, однако в некоторых помещениях с помощью ДСП и МДФ облицовывают все коридор или прихожую. Выясним, что особенного в материалах и каковы их преимущества.

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Настенные панели из ДСП и МДФ в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

ДСП (древесно-стружечная плита) – это спрессованные опилки и стружка крупной фракции, смешанная с полимерными смолами. Листья ДСП являются дешевыми, легкими в обработке и обладают хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами. Сами по себе плиты не являются влагостойкими. Поэтому во влажных помещениях рекомендуют применять ламинированные панели, которые имеют покрытие из меламина пленки и специального лака.

Настенные панели из ДСП и МДФ в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

В свою очередь, МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) – это плиты, изготовленные из опилок и стружки меньшей фракции, а для их склеивания используется не синтетический клей, а натуральный парафин и лигнин. Поэтому плиты МДФ более экологичными. Материал устойчив к механическим повреждениям и хорошо переносит контакт с водой.

Преимущества использования в интерьере

Настенные панели из ДСП и МДФ в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n Прежде всего оба варианта являются бюджетной альтернативой деревянным изделиям. Они легче чем натуральный материал, а значит – их легче монтировать. Кроме того, ДСП и МДФ лучше переносят влагу.

Настенные панели из ДСП и МДФ в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Среди других преимуществ:

️легкость в уборке;

огромный выбор фактур;

имеют функцию дополнительного изолирования и утепления;

️являються стильным и современным дизайнерским решением;

идеальная альтернатива краске и обоям.

Минусы ДСП и МДФ

Настенные панели из ДСП и МДФ в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

️при креплении на каркас, "съедают" 15 – 20 сантиметров пространства;

нуждаются в консультации дизайнера, чтобы правильно скомпоновать все элементы интерьера.

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Настенные панели из ДСП и МДФ в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n